Harry Kane y un insólito fallo en Bayern Múnich: le taparon penalti y no pudo ni en el rebote

En la Copa de Alemania, Bayern Múnich visitó al SV Wehen Wiesbaden, de la tercera división, y el delantero Harry Kane protagonizó una insólita jugada que pudo aumentar la cuenta.

A los 75 minutos, el inglés fue derribado dentro del área y él mismo se encargó de cobrarlo. Kane metió un derechazo, pero Florian Stritzel se estiró y lo atajó. El exTottenham lo intentó de cabeza en el rebote, pero también respondió con los pies el arquero.

La acción terminó con un rechazo en la línea de la defensa del Wehen.



Vea el penalti errado por Harry Kane en el Bayern Múnich: