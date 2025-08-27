Actualizado: agosto 27, 2025 03:38 p. m.
Gol Caracol Harry Kane y un insólito fallo en Bayern Múnich: le taparon penalti y no pudo ni en el rebote
En la Copa de Alemania, Bayern Múnich visitó al SV Wehen Wiesbaden, de la tercera división, y el delantero Harry Kane protagonizó una insólita jugada que pudo aumentar la cuenta.
A los 75 minutos, el inglés fue derribado dentro del área y él mismo se encargó de cobrarlo. Kane metió un derechazo, pero Florian Stritzel se estiró y lo atajó. El exTottenham lo intentó de cabeza en el rebote, pero también respondió con los pies el arquero.
La acción terminó con un rechazo en la línea de la defensa del Wehen.
📸 - HARRY KANE HAS MISSED THE PENALTY!#FCBayern pic.twitter.com/q14UhEY6x4— Football Pundit (@footballpund10) August 27, 2025