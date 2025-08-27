Llegó como joya a River Plate, el ‘Muñeco’ lo borró y preocupa para Selección Colombia

La Selección Colombia tendrá sus partidos más importantes de la Eliminatoria Sudamericana en el remate de la misma, cuando deberá recibir a Bolivia y visitar a Venezuela con la obligación de avanzar al Mundial de 2026.

Los encuentros serán el jueves 4 y el martes 9 de septiembre, respectivamente, y para ellos se requiere el mejor rendimiento de los convocados debido a que es la última oportunidad para ir a la Copa del Mundo.

Sin embargo, no todos los jugadores que están en el radar del argentino Néstor Lorenzo, timonel del conjunto nacional, viven sus mejores días.



Volante de Selección Colombia preocupa por nivel en River Plate

Se trata del antioqueño Kevin Castaño, que llegó en marzo de 2025 al conjunto de la banda cruzada de Argentina procedente del Krasnodar de Rusia en una operación considerada como el fichaje más alto del club ‘millonario’.

River Plate pagó 12,6 millones de euros por el paisa de 24 años de edad y de inmediato el director Macelo ‘Muñeco’ Gallardo le dio la posibilidad de ser titular para empezar a justificar la alta inversión, pero el mediocampista se fue desdibujando al punto que ahora es suplente, por lo que llegaría al combinado ‘cafetero’ en flojo nivel y sin ritmo de competencia.

Al respecto, el medio argentino TyC Sports hizo una radiografía de Castaño para dar a entender lo que pasa con él y saber en qué momento llegaría a la Selección:

“Kevin Castaño tuvo buenas presentaciones en el primer semestre, cuando aterrizó en el club de Núñez proveniente del Krasnodar, por más de 12 millones de euros. Pero luego del Mundial de Clubes, su rendimiento ha descendido considerablemente y perdió su lugar”.

En ese sentido, el texto señaló que el antioqueño parecería estar condenado a la banca, lo que no le sirve a la Selección: “El entrenador decidió sacarlo y no ha vuelto a ser titular en la vuelta. A menos que logre levantar su nivel, parece estar relegado en la consideración del ‘Muñeco’”.

Con este panorama, Castaño se alista con sus compañeros para visitar a Unión de Santa Fe por Copa Argentina y recibir a San Martín de Tucumán por la liga de ese país, duelos programados para el jueves 28 y domingo 31 de agosto, respectivamente. Luego, se uniría a la Selección.

