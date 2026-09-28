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Gol Caracol  / Hay alerta en el Flamengo de Jorge Carrascal, antes de crucial compromiso por Copa Libertadores

Hay alerta en el Flamengo de Jorge Carrascal, antes de crucial compromiso por Copa Libertadores

Desde el Flamengo, equipo que tiene en sus filas a Jorge Carrascal, informó que una de sus figuras deberá ser operado. Esto previo al juego de semifinales por la Copa Libertadores.

Por: EFE
Actualizado: 28 de sept, 2026
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Flamengo en juego por la Copa Libertadores.
Flamengo en juego por la Copa Libertadores.
AFP

El creativo del Flamengo, Giorgian de Arrascaeta, sufrió una fractura en la muñeca izquierda en el partido de preparación de este lunes que la Selección de Uruguay ganó por 1-4 a la de Corea del Sur y tendrá que ser sometido a una cirugía a dos semanas del comienzo de las semifinales de la Copa Libertadores contra Estudiantes de la Plata.

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La necesidad de la operación fue anunciada por el conjunto brasileño en un comunicado y decidida a partir de los resultados de los exámenes de imagen que la comisión técnica de la selección de Uruguay le envió a los médicos de Flamengo.

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De acuerdo con el médico del equipo de Río de Janeiro, Fernando Sassaki, los exámenes confirmaron una fractura en la muñeca izquierda que exige cirugía.

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"El jugador regresará a Brasil, donde será revisado antes del procedimiento e iniciará el proceso de recuperación", informó el campeón brasileño y de la Libertadores en su comunicado.

Flamengo se impuso al Remo en el Brasileirao.
Flamengo se impuso al Remo en el Brasileirao.
Foto oficial del Flamengo

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Flamengo no informó cuántas semanas necesitará De Arrascaeta para recuperarse ni si su alineación está en duda para el partido del 15 de octubre en que el conjunto brasileño visitará al Estudiantes de La Plata argentino en la ida de las semifinales de la Libertadores.

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El partido de vuelta se jugará el día 22 en Río de Janeiro.

Arrascaeta fue uno de los jugadores más destacados en el equipo con el que Flamengo conquistó el título de la Libertadores del año pasado en la final con Palmeiras y también viene brillando en la actual temporada. Este año ya suma cuatro goles y una asistencia en la competición.

El uruguayo, además, fue la figura de la selección de su país en la victoria de este lunes sobre Corea del Sur con un gol y una asistencia.

El centrocampista tuvo que ser sustituido en el minuto 77 del amistoso tras resbalarse en la cancha y caer sobre su brazo izquierdo, lo que le provocó la fractura.

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Vea acá la lesión de Giorgian de Arrascaeta:

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