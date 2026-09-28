Las claves detrás del éxito de España, campeona del Mundial Femenino Sub-20

David Aznar, seleccionador de España Sub-20 femenina de fútbol, declaró, sobre el equipo que entrena, que "el talento es evidente, pero son un grupo de personas increíbles", en el acto de homenaje al combinado español, recién proclamado campeón del mundo este domingo, que tuvo lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

"Tengo la suerte de tener un grupo fantástico. El talento es evidente, pero son un grupo de personas increíbles, que dejan siempre su mejor versión, el compromiso ha sido al 100 % desde el principio. Cuando llegué el año pasado a la Federación, no imaginaba que podría disfrutar tanto. Me han hecho vivir un año irrepetible", añadió el seleccionador.

En esa misma idea profundizó Elene Gurtubay: "Tenemos una generación increíble que, aparte de jugar muy bien, a nivel humano somos muy especiales, muy compañeras y amigas. Lo que diría a las niñas pequeñas es que, si quieren conseguir algo, se esfuercen siempre. Transmitirles que disfruten y que se esfuercen mucho".

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Cristina Librán, la capitana de la selección, añadió: "Lo pasamos muy bien fuera del campo y se nota cuando estamos dentro. Nos gusta mucho disfrutar, y cuando toca entrenar somos las más disciplinadas".



España celebrando su título en el Mundial Femenino Sub-20. Getty Images.

La selección española Sub-20 femenina se proclamó campeona del mundo tras imponerse en los penaltis (4-3, después de que tanto el tiempo reglamentario como la prórroga concluyesen sin goles) a Corea del Norte, que había ganado ese torneo en 2024. Siete de las jugadoras españolas habían caído ante esa misma selección en la final del Mundial de la categoría sub-17 en 2024.

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Irune Dorado fue una de ellas: "Las siete jugadoras que disputamos esa final en República Dominicana estábamos en deuda con este torneo. Perdimos de una forma bastante cruel, los penaltis, el fútbol te da y te quita. Hemos ganado en penaltis y sentimos alivio de decir que hemos ganado el Mundial y nos hemos quitado la deuda que teníamos con el rival y con la competición".

Por su parte, Noe Bejarano recalcó la calidad conjunta del equipo: "Tuve la mala suerte de tener una lesión de tobillo en los cuartos, obviamente quería jugar la final. Tengo unas compañeras que, juegue quien juegue, cuando salimos al campo hacemos magia. Estaba muy tranquila, porque sabía que, si yo no podía, la que saliera lo iba a hacer igual de bien".