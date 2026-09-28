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Gol Caracol  / El vacío que desespera a Carlo Ancelotti; ¿por qué Brasil se quedó sin creadores de juego?

El vacío que desespera a Carlo Ancelotti; ¿por qué Brasil se quedó sin creadores de juego?

El DT de Brasil, Carlo Ancelotti, afronta una profunda crisis de creatividad en el mediocampo de la 'canarinha', de cara al segundo duelo preparatorio frente a Australia en Brisbane.

Por: AFP
Actualizado: 28 de sept, 2026
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Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil.
Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil.
Foto: AFP

Antes, durante y después del Mundial, el mismo dolor de cabeza... y el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, no encuentra aspirinas ante la escasez de organizadores de juego en el mediocampo de la 'canarinha'.

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El martes, el equipo de Ancelotti enfrentará a Australia, en Brisbane, en el segundo de dos amistosos contra los 'socceroos' en esta fecha FIFA para selecciones nacionales.

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El 'Scratch' tuvo el viernes una decepcionante reaparición tras la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, con un empate 1-1 ante la selección australiana en Townsville.

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Los pentacampeones mundiales fueron incapaces de tomar el control en la mitad de la cancha y un gol de última hora de Rayan en un córner los salvó de la derrota.

El exentrenador de Milan, Real Madrid y París Saint-Germain adelantó que habrá cambios, aunque dejó claro que mantiene su norte: dar minutos a futbolistas jóvenes como Estêvão, Endrick o el propio Rayan en la renovación que asume con vistas a la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030.

La Selección de Brasil en su juego de carácter amistoso contra Australia.
La Selección de Brasil en su juego de carácter amistoso contra Australia.
Foto: AFP

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"Las críticas a mi trabajo siempre existieron y van a existir. No afecta la idea que tengo para esta selección y estos jugadores", dijo este lunes Ancelotti en rueda de prensa.

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- Rotos en el medio -

La Selección de Brasil jugó el viernes con dos mediocampistas puros, Bruno Guimarães y Danilo, por detrás de Estêvão, Raphinha, Vinícius Júnior y Endrick.

El equipo se partió por la mitad, con el cuarteto ofensivo aislado a la espera de balones profundos para tratar de dar la campanada.

"No conseguimos controlar el mediocampo", lamentó Danilo, que evitó excusas por el mal estado del césped del Queensland Country Bank Stadium.

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"Como estábamos con cuatro atacantes para forzar situaciones de mano a mano de Estêvão y 'Vini' por las puntas (...), acabamos teniendo poco control", analizó el jugador del Botafogo. "Bruno y yo teníamos que retroceder mucho para iniciar la construcción de juego", agregó.

Durante el Mundial, Ancelotti le dio la brújula a Lucas Paquetá (Flamengo), ausente en esta primera convocatoria posterior al torneo para abrir lugar a nuevas caras como Breno Bidon (Corinthians) o Gabriel Bontempo (Santos).

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Aunque tuvo pronunciados altibajos, Paquetá respondió como nexo con los jugadores ofensivos hasta que una lesión le impidió jugar los octavos de final, en los que la selección verdeamarela fue eliminada por Noruega.

Ahora, de cara al siguiente amistoso, Ancelotti analiza incluir un tercer mediocampista en el once, como en la cita mundialista.

Bontempo fue probado en los entrenamientos, reportó la prensa brasileña.

Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil.
Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil.
Foto: AFP

El técnico ha pedido "paciencia" a los torcedores.

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Sin embargo, Brasil ganó el último de sus campeonatos mundiales hace casi 25 años, en Corea del Sur-Japón 2002, así que no sobra paciencia, como tampoco sobran mediocampistas creativos para elegir.

- El 10 -

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Con gran actualidad en el FC Barcelona, Raphinha usó el emblemático dorsal 10 de Brasil que vistieron mitos como Pelé, Zico, Ronaldinho o Kaká.

Aunque sirvió el tiro de esquina que aprovechó Rayan para anotar, su actuación estuvo muy lejos de las cotas alcanzadas como culé en el inicio de la temporada 2026-2027, con 14 goles y tres asistencias en ocho partidos entre LaLiga española y la Liga de Campeones de Europa.

Raphinha, extremo natural, está jugando circunstancialmente como 9 o falso 9 en el Barça.

La prensa local ha encendido alertas. "Ya que no tiene uno, la selección brasileña necesita urgentemente 'retirar' la camiseta 10", ironizó en el portal de ESPN el columnista Paulo Cobos.

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Después del doble amistoso con Australia, Brasil enfrentará el sábado a India en Calcuta.

La ausencia de organizadores no es el único dilema de la Canarinha, que también sufre escasez de laterales y sondea opciones de 9, pero sí es un asunto fundamental. Ancelotti ha definido como una prioridad "encontrar mediocampistas de nivel".

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