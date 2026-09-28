DT de Perú le bajó la caña a los clubes y se comparó con la Selección Colombia; "son héroes"

La dura derrota 4-1 sufrida por la Selección de Perú ante Estados Unidos en el marco de la fecha FIFA destapó una profunda radiografía sobre la realidad estructural del balompié inca. En la conferencia de prensa posterior al compromiso, el director técnico del combinado nacional, Mano Menezes, no guardó rodeos y apuntó de manera frontal a las severas deficiencias de infraestructura y planificación que enfrentan los futbolistas en el país.

El estratega brasileño reveló que el cuerpo técnico entregó un diagnóstico detallado a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tras inspeccionar de primera mano las instalaciones de los equipos locales. "Nosotros entregamos un informe a la Confederación sobre lo que vimos en todos los clubes que visitamos personalmente para identificar las dificultades que tienen y las necesidades de mejora, para que a medio plazo, porque eso no va a ser a corto plazo, Perú tenga una condición de trabajar mejor a sus jugadores, de entrenar mejor a sus jugadores", explicó.

Lejos de guardarse detalles, Menezes visibilizó las precarias condiciones en las que operan varias instituciones profesionales en el medio local, enalteciendo el esfuerzo de deportistas y entrenadores frente al contexto actual. "Encontramos lugares que no tienen gimnasio, encontramos lugares donde no hay infraestructura. Entonces, los jugadores son unos héroes, los entrenadores también. Ese es el primer paso que pertenece a la confederación, pertenece al fútbol peruano y creo que todos saben que yo no estoy en el informe contándoles ninguna novedad. Entonces, hay que tomar una decisión política, para que con todos los dirigentes, todos caminemos juntos para mejorar", enfatizó.

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El seleccionador también hizo hincapié en el déficit formativo y la falta de rodaje en las categorías juveniles, comparando la realidad competitiva de sus dirigidos con la de otras potencias de la región de cara al próximo Sudamericano Sub-20.



"Estaba viendo en el torneo Sub-20 el partido de Colombia y Perú en la primera ronda. Entró un jugador de Colombia y el locutor describió todo lo que ya había hecho el jugador que estaba entrando. Yo miré a nuestros chicos y ves que tienen dificultad porque no juegan. ¿Qué estamos haciendo allí? Haciendo torneos como este, para después ir a jugar con Ecuador o con Brasil, rivales que nos causarán dificultades extremas para poder estar mínimamente preparados para el Sudamericano de enero que lleva al Mundial y a otros lugares", concluyó con preocupación el DT.

La Selección de Perú en el duelo de preparatorio frente a Estados Unidos. Foto: AFP

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Con sus contundentes declaraciones, Menezes dejó claro que el problema de la Blanquirroja trasciende lo estrictamente táctico y exige una reforma integral e inmediata desde las bases de la dirigencia nacional.

Este artículo fue creado con IA Gemini, con la supervisión de un periodista de Gol Caracol