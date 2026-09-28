Juan Guillermo Cuadrado dirá presente en DIM vs Millonarios; acá las novedades de Alberto Gamero

Hace pocos minutos, Millonarios dio a conocer en las redes sociales el listado de jugadores disponibles para el partido de este martes 29 de septiembre frente a Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, con el que los dos clubes se pondrán al día de la fecha 3 de la Liga Betplay II del fútbol colombiano.

La principal novedad del equipo capitalino se presentó con la inclusión en el grupo de viajeros deJuan Guillermo Cuadrado, la figura que se contrató para este segundo semestre de 2026. El antioqueño, que pasó 17 años en el fútbol europeo, no alcanzó a estar a punto para el compromiso del jueves pasado contra Nacional; pero coincidencialmente podría hacer su debut con Millonarios enfrentando al DIM, que fue el club en el que debutó en el profesionalismo.

El cuerpo técnico de los 'embajadores', que lidera Alberto Gamero, ha ido llevando progresivamente al lateral o extremo por derecha y así le llegó el momento de tener la opción de sumar minutos oficiales.

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Además se destacó la presencia del volante brasileño Leonai Souza y del extremo Carlos Darwin Quintero Quintero, quienes superaron lesiones y están prestos para actuar contra el 'poderoso de la montaña.



Alberto Gamero, director técnico de Millonarios. Foto oficial de Millonarios

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ARQUEROS

1 - Javier Burrai

12 - James Aguirre

DEFENSAS

4 - Stiven Barreiro

17 - Jorge Arias

20 - Danovis Banguero

22 - Sebastián Valencia

26 - Andrés Llinás

43 - Cristian Uparela

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VOLANTES

7 - Juan G. Cuadrado

10 - Daniel Ruiz

14 - David M. Silva

28 - Stiven Vega

25 - Carlos D. Quintero

30 - Sebastián Del Castillo

55 - Leonai Souza

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DELANTEROS

11 - Andrey Estupiñán

13 - Francisco Chaverra

23 - Leonardo Castro

24 - Julián Angulo

35 - Sebastián Mosquera

¿Qué jugadores están lesionados en Millonarios?

Millonarios también informó con respecto a las dolencias musculares de los laterales derechos Carlos Sarabia y Samuel Martín y agregó que "los jugadores Sergio Mosquera y Rodrigo Ureña se encuentran en un proceso de control de cargas dado el volumen de competencia que han tenido durante el semestre". Ni el defensor colombiano, ni el volante chileno estarán presentes en el duelo contra Independiente Medellín.