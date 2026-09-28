Juan Guillermo Cuadrado dirá presente en DIM vs Millonarios; acá las novedades de Alberto Gamero

Hace pocos minutos, Millonarios dio a conocer en las redes sociales el listado de jugadores disponibles para el partido de este martes 29 de septiembre frente a Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, con el que los dos clubes se pondrán al día de la fecha 3 de la Liga Betplay II del fútbol colombiano.
La principal novedad del equipo capitalino se presentó con la inclusión en el grupo de viajeros deJuan Guillermo Cuadrado, la figura que se contrató para este segundo semestre de 2026. El antioqueño, que pasó 17 años en el fútbol europeo, no alcanzó a estar a punto para el compromiso del jueves pasado contra Nacional; pero coincidencialmente podría hacer su debut con Millonarios enfrentando al DIM, que fue el club en el que debutó en el profesionalismo.
El cuerpo técnico de los 'embajadores', que lidera Alberto Gamero, ha ido llevando progresivamente al lateral o extremo por derecha y así le llegó el momento de tener la opción de sumar minutos oficiales.
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Además se destacó la presencia del volante brasileño Leonai Souza y del extremo Carlos Darwin Quintero Quintero, quienes superaron lesiones y están prestos para actuar contra el 'poderoso de la montaña.
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ARQUEROS
1 - Javier Burrai
12 - James Aguirre
DEFENSAS
4 - Stiven Barreiro
17 - Jorge Arias
20 - Danovis Banguero
22 - Sebastián Valencia
26 - Andrés Llinás
43 - Cristian Uparela
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VOLANTES
7 - Juan G. Cuadrado
10 - Daniel Ruiz
14 - David M. Silva
28 - Stiven Vega
25 - Carlos D. Quintero
30 - Sebastián Del Castillo
55 - Leonai Souza
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DELANTEROS
11 - Andrey Estupiñán
13 - Francisco Chaverra
23 - Leonardo Castro
24 - Julián Angulo
35 - Sebastián Mosquera
¿Qué jugadores están lesionados en Millonarios?
Millonarios también informó con respecto a las dolencias musculares de los laterales derechos Carlos Sarabia y Samuel Martín y agregó que "los jugadores Sergio Mosquera y Rodrigo Ureña se encuentran en un proceso de control de cargas dado el volumen de competencia que han tenido durante el semestre". Ni el defensor colombiano, ni el volante chileno estarán presentes en el duelo contra Independiente Medellín.
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