La FCF, ni Ramón Jesurún "intervienen en designación de árbitros del fútbol colombiano"

"Los señalamientos al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol por injerir en temas arbitrales Lo denuncian por cambiar a un árbitro de un partido a otro en la décima fecha de la Liga BetPlay". Así encabezó una denuncia el diario 'La Patria', en la que se señaló a Ramón Jesurún por una supuesta injerencia en designaciones arbitrales, en el balompié de nuestro país.

Además de eso se agregó en la referida nota que "la fuente asegura que Jesurún, presidente de la FCF, fue quien cambió (designaciones arbitrales), hecho considerado como abuso de autoridad e intromisión en áreas que no le competen, así sea la máxima autoridad de la FCF. Por eso fue que Wílmar Roldán, que debía ir a Montería, pitó la victoria 3-2 de Internacional de Bogotá sobre Llaneros, y Villa fue enviado a dirigir el 2-2 de Jaguares - Fortaleza".

Wilmar Roldán, árbitro colombiano. Getty Images.

En ese sentido, desde la FCF este lunes se emitió un comunicado en el que se rechazó tal señalamiento.

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Acá el comunicado de prensa de la FCF

La FCF rechaza de manera categórica los señalamientos según los cuales su presidente, Ramón Jesurún, o terceros ajenos a la Comisión Arbitral Nacional habrían intervenido, directa o indirectamente, en la designación, modificación o sustitución de árbitros para partidos del fútbol colombiano.

Las decisiones relacionadas con las designaciones arbitrales corresponden a la Comisión Arbitral Nacional, organismo competente para adoptar las determinaciones que, en esta materia, le atribuyen las disposiciones y reglamentos aplicables.

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En consecuencia, ni el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol ni terceros ajenos a dicha instancia tienen facultades para disponer, ordenar o modificar las designaciones arbitrales.

La Comisión Arbitral Nacional está integrada por personas de reconocida trayectoria jurídica e institucional, entre ellas, quienes ejercen y han ejercido altas dignidades en la administración de justicia del país.

Sus integrantes conocen plenamente el alcance de sus funciones, ejercen de manera directa las competencias que les corresponden y velan por el respeto de las atribuciones propias de este organismo.

En relación con la información sobre una invitación internacional para que un árbitro colombiano participara en un partido programado durante el mes de septiembre, la Federación precisa que dicha solicitud fue atendida oportunamente y por escrito.

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En la respuesta se informó que, debido a las necesidades del calendario y a la programación de las competiciones del fútbol colombiano, en esa oportunidad no era posible disponer de un árbitro para atender la invitación.

La FCF reitera su respeto por las competencias y funciones de la Comisión Arbitral Nacional y su compromiso con la institucionalidad, la transparencia y el cumplimiento de las disposiciones que regulan el fútbol colombiano.