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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cuándo fue la última vez que un colombiano ganó la clasificación de la montaña en una Gran Vuelta?

¿Cuándo fue la última vez que un colombiano ganó la clasificación de la montaña en una Gran Vuelta?

En Gol Caracol le contamos cuanto tiempo tuvo que esperar Colombia para volver a tener un campeón de la montaña en una Gran Vuelta. Santiago Buitrago hizo historia en Vuelta a España.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de sept, 2026
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Julian Arredondo, con la maglia azzurra.
Julian Arredondo, con la maglia azzurra.
/Getty Images

Santiago Buitrago volvió a poner a Colombia en lo más alto de una clasificación de montaña en una Gran Vuelta. El ciclista bogotano se consagró campeón de los escaladores en la Vuelta a España 2026 y rompió una espera de más de una década para el ciclismo nacional.

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Antes de Buitrago, el último colombiano que había conseguido una clasificación de montaña en el Giro de Italia, el Tour de Francia o la Vuelta a España había sido Julián Arredondo, en el Giro de Italia 2014. El antioqueño se quedó con la ‘maglia azzurra’ después de una destacada actuación en las carreteras italianas.

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Arredondo terminó aquella edición del Giro como el mejor escalador de la carrera con 173 puntos, 41 más que el italiano Dario Cataldo, quien ocupó la segunda posición de esa clasificación. Además de conquistar la montaña, el colombiano ganó la decimoctava etapa, con llegada en Panarotta, en una de las actuaciones más importantes de su carrera deportiva.

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Aquella edición del Giro de Italia fue especialmente memorable para Colombia. Nairo Quintana se proclamó campeón de la clasificación general, mientras que Rigoberto Urán terminó segundo. Arredondo completó la jornada histórica para el ciclismo nacional al quedarse con la clasificación de la montaña.

Después de Arredondo, Colombia tuvo que esperar hasta 2026 para volver a celebrar un título de montaña en una de las tres Grandes Vueltas. Durante ese periodo, varios de los principales escaladores nacionales tuvieron actuaciones destacadas en el Giro, el Tour y la Vuelta, pero ninguno consiguió quedarse con la clasificación específica de los premios de montaña.

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La espera terminó con Santiago Buitrago en la Vuelta a España 2026. El corredor bogotano también se convirtió en el quinto colombiano que gana la clasificación de la montaña de la Vuelta a España, después de Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera, Óscar de Jesús Vargas, Martín Farfán y Félix Cárdenas. Herrera consiguió el título en 1987 y 1991; Vargas lo hizo en 1989; Farfán, en 1990; y Cárdenas, en 2003 y 2004.

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