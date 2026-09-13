Santiago Buitrago y los colombianos que han ganado la clasificación de la montaña en Grandes Vueltas

Santiago Buitrago hizo historia este domingo en la Vuelta a España 2026, tras coronarse campeón de la clasificación de la montaña. El bogotano tuvo una jornada tranquila para lucir los lunares azules después de defender su liderato durante la exigente etapa 20, que terminó en el Collado del Alguacil, el sábado.

El corredor del Bahrain Victorious llegó a la etapa reina con el maillot de puntos azules y logró conservarlo ante la presión del belga Wout van Aert. Buitrago terminó la jornada con 78 puntos, mientras que el pedalista del Visma-Lease a Bike quedó con 62. Así, el colombiano cerró una actuación destacada en una edición en la que fue protagonista en varias jornadas de montaña.

Su conquista tiene además un significado histórico para el ciclismo colombiano. Buitrago se convirtió en el quinto corredor nacional que gana la clasificación de la montaña de la Vuelta a España. Antes lo habían conseguido Luis Alberto 'Lucho' Herrera, Óscar de Jesús Vargas, Martín Farfán y Félix Cárdenas.

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'Lucho' Herrera fue el primero y también uno de los más destacados. El 'Jardinerito de Fusagasugá' conquistó la clasificación de la montaña de la Vuelta en 1987 y 1991. Entre sus dos títulos aparecieron Óscar de Jesús Vargas, campeón en 1989, y Martín Farfán, ganador en 1990.



Después llegó Félix Cárdenas, quien consiguió dos títulos consecutivos, en 2003 y 2004. Desde entonces, Colombia tuvo que esperar 22 años para volver a celebrar una conquista en la clasificación de los mejores escaladores de la ronda española.

Pero la historia colombiana en las Grandes Vueltas no se limita a España. En el Tour de Francia también hay cuatro corredores nacionales que han conseguido la clasificación de la montaña.

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Herrera fue campeón en 1985 y 1987, mientras que Santiago Botero lo consiguió en 2000. Mauricio Soler se quedó con el título en 2007 y Nairo Quintana hizo lo propio en 2013, año en el que además terminó segundo en la clasificación general y ganó la clasificación de los jóvenes.

En el Giro de Italia, la lista también tiene cuatro nombres. Herrera ganó la montaña en 1989; José Jaime 'Chepe' González lo hizo en 1997 y 1999; Freddy González fue campeón en 2001 y 2003, y Julián Arredondo completó el listado en 2014.

Precisamente, Arredondo había sido el último colombiano en ganar una clasificación de montaña en una de las tres Grandes Vueltas. Su conquista en el Giro de Italia ocurrió hace 12 años, por lo que el triunfo de Buitrago representa el regreso de Colombia a lo más alto de una clasificación de escaladores.

De esta manera, Santiago Buitrago entra en un selecto grupo de 11 ciclistas colombianos que han ganado al menos una vez la clasificación de la montaña del Giro de Italia, el Tour de Francia o la Vuelta a España.

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Ciclistas colombianos que ganaron la clasificación de la montaña en Grandes Vueltas

Tour de Francia: Lucho Herrera (1985, 1987), Santiago Botero (2000), Mauricio Soler (2007) y Nairo Quintana (2013).

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Giro de Italia: Lucho Herrera (1989), José Jaime 'Chepe' González (1997, 1999), Freddy González (2001, 2003) y Julián Arredondo (2014).

Vuelta a España: Lucho Herrera (1987, 1991), Óscar de Jesús Vargas (1989), Martín Farfán (1990), Félix Cárdenas (2003, 2004) y Santiago Buitrago (2026).