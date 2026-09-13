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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga 2026-27, tras Elversberg 1-2 Bayern Múnich

Así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga 2026-27, tras Elversberg 1-2 Bayern Múnich

Este domingo, en la tercera fecha de la Liga de Alemania, Bayern Múnich sufrió más de la cuenta para vencer al recién ascendido Elversberg. El colombiano Luis Díaz jugó 25 minutos con los 'bávaros'.

Por: EFE
Actualizado: 13 de sept, 2026
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Luis Díaz en Elversberg vs. Bayern Múnich.
Luis Díaz en Elversberg vs. Bayern Múnich.
Getty Images.

Un gol de Harry Kane dio la victoria este domingo por 1-2 al Bayern ante el Elversberg, equipo recién ascendido a la primera Bundesliga que puso en aprietos al conjunto bávaro.

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La comparación entre los dos rivales daba pie a recurrir a la manida metáfora del duelo entre David y Goliat. De un lado, el Elversberg, que tiene su sede en la población más pequeña que haya albergado nunca un club de la primera categoría del fútbol alemán, y del otro el Bayern, dominador habitual de la Bundesliga.

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El público local -tras victorias en las dos primeras jornadas de la Bundesliga- asistió al duelo más grande de la historia de su club y respondía a esa situación con expresiones de júbilo en cada pelota recuperada y en cada conato de contragolpe.

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El Bayern apostó por controlar el partido, si correr demasiados riesgos y haciendo circular permanentemente la pelota. El Elversberg esperaba y defendía y buscaba sorprender al Bayern con balones largos.

El Elversberg tuvo la primera ocasión clara de gol en el minuto 17, cuando Minjae Kim casi marca en propia puerta al interceptar un centro.

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El Bayern encontró el gol en el minuto 26 en una jugada que se inició con una incursión en el área de Ismael Saibari y concluyó con un centro que atravesó el área para que Lennart Karl rematara en el segundo poste.

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Poco antes del descanso, en el minuto 44, Campbell marcó para el Elversberg, aprovechando un mal despeje de cabeza de Pavlovic, pero el gol se anuló por fuera de juego en la jugada previa.

En todo caso, el partido estaba abierto y el Elversberg trabajaba por el empate con sus recursos y lo encontró con un gran gol de Maurice Krattenmacher en el minuto 61 con un remate a una escuadra.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, reaccionó al empate moviendo el banquillo. Entraron al campo Joshua Kimmich, Luis Díaz, Alphonso Davies y Jamal Musiala, que habían empezado como suplentes, y el revulsivo empezó a dar resultados casi de inmediato.

La intensidad del Bayern subió y sus llegadas empezaron a hacerse más frecuentes.

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En el minuto 72, a pase de Josip Stasinic, Kane marcó con un remate con la pierna derecha dentro del área y después el Bayern controló y dominó y pudo lograr el tercero, ante un Elversberg que ya fue poco lo que pudo mostrar arriba.

Tabla de posiciones de la Bundesliga 2026-27

PosiciónEquipoPJVEDDGGOLESPTS
1Freiburg3300+910:19
2Dortmund3300+68:29
3Augsburg3210+69:37
4Bayern3210+57:27
5Leipzig3201+69:36
6Elversberg3201+18:76
7Leverkusen3111+38:54
8Mainz 053111+36:34
9Frankfurt3111-17:84
10Bremen3111-15:64
11Schalke3111-13:44
12Köln3111-25:74
13Hoffenheim3102-16:73
14Stuttgart3102-26:83
15Paderborn3012-40:41
16Union Berlin3012-64:101
17M'gladbach3003-93:120
18HSV3003-120:120

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