Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 21; Enric Mas, campeón

El español Enric Mas ganó este domingo su primera Vuelta a España 2026 tras la 21ª y última etapa, con salida y llegada en Granada, que ganó el noruego Tobias Johannessen.

Mas sucede en lo más alto del podio al danés Jonas Vingegaard, ganador el pasado año, tras una Vuelta marcada por la retirada del esloveno Tadej Pogacar, cuando dominaba ampliamente la carrera.

El podio lo completan el esloveno Primoz Roglic, que aspiraba a un quinto triunfo en la ronda española, y el austriaco Félix Gall, que ocupa la tercera plaza, tras ser segundo en el Giro de Italia.

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Mas se alzó con la primera gran vuelta de su carrera, tras haber hecho cuatro podios en sus anteriores en participaciones en la ronda española.



El ciclista del Movistar también se convirtió en meta de Granada en el primer español en ganar La Vuelta doce años después de que lo hiciera Alberto Contador en 2014.

Mas se vio favorecido la caída y retirada del esloveno Tadej Pogacar el pasado 29 de agosto en la 8ª etapa de la ronda española, lo que le permitió vestir el maillot rojo de líder.

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El ganador de cinco Tours de Francia abandonó La Vuelta cuando lideraba con autoridad la carrera, en busca de una victoria con la que esperaba cerrar el círculo de las tres grandes.

Al día siguiente del abandono del esloveno, Mas se afianzó en el liderato de la prueba con una épica victoria en el Alto de Aitana, dedicándose desde entonces a defender su liderato hasta alzarse con la victoria final en Granada.

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 21