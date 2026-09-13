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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 21; Enric Mas, campeón

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 21; Enric Mas, campeón

Este domingo, la última jornada de la Vuelta a España 2026 dejó como ganador al noruego Tobias Johannesse (Uno X). Por su parte, Enric Mas (Movistar Team) se quedó con el título.

Por: AFP
Actualizado: 13 de sept, 2026
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Enric Mas, ciclista español.
Enric Mas, ciclista español.
AFP.

El español Enric Mas ganó este domingo su primera Vuelta a España 2026 tras la 21ª y última etapa, con salida y llegada en Granada, que ganó el noruego Tobias Johannessen.

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Mas sucede en lo más alto del podio al danés Jonas Vingegaard, ganador el pasado año, tras una Vuelta marcada por la retirada del esloveno Tadej Pogacar, cuando dominaba ampliamente la carrera.

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El podio lo completan el esloveno Primoz Roglic, que aspiraba a un quinto triunfo en la ronda española, y el austriaco Félix Gall, que ocupa la tercera plaza, tras ser segundo en el Giro de Italia.

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Mas se alzó con la primera gran vuelta de su carrera, tras haber hecho cuatro podios en sus anteriores en participaciones en la ronda española.

El ciclista del Movistar también se convirtió en meta de Granada en el primer español en ganar La Vuelta doce años después de que lo hiciera Alberto Contador en 2014.

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Mas se vio favorecido la caída y retirada del esloveno Tadej Pogacar el pasado 29 de agosto en la 8ª etapa de la ronda española, lo que le permitió vestir el maillot rojo de líder.

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El ganador de cinco Tours de Francia abandonó La Vuelta cuando lideraba con autoridad la carrera, en busca de una victoria con la que esperaba cerrar el círculo de las tres grandes.

Al día siguiente del abandono del esloveno, Mas se afianzó en el liderato de la prueba con una épica victoria en el Alto de Aitana, dedicándose desde entonces a defender su liderato hasta alzarse con la victoria final en Granada.

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 21

  1. Enric Mas (Movistar Team) — 73:52:55
  2. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) — +2:15
  3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) — +2:44
  4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) — +6:54
  5. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) — +8:45
  6. Oscar Onley (Netcompany INEOS) — +9:28
  7. Jakob Omrczel (Bahrain - Victorious) — +10:38
  8. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) — +11:41
  9. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) — +11:59
  10. Harold Tejada (XDS Astana Team) — +12:51
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