Hinchas colombianos son noticia en el fútbol español; Vinícius Júnior tendría que ver

Los hinchas colombianos hacen ‘boom’ en el fútbol español con reveladora estadística que los ubica en la parte alta de importante ranking, por encima, incluso, de argentinos y brasileños.
Y es que, tras un informe realizado por Chubb sobre la Liga de España, determinaron que los hinchas colombianos tienen importante influencia en el balompié de dicho país, en diferentes expresiones; especialmente digitales.
Del estudio “la jugada que marca el destino”, se determinó que los aficionados ‘cafeteros’ son de los que más hacen presencia en España para asistir a ver varios partidos del rentado local. Pero eso no es todo, pues también son de los que más interactúan en las redes sociales, siendo principales consumidores de este fútbol; hecho que sorprende, teniendo en cuenta que, por cultura futbolera y demás, se puede pensar que argentinos y brasileños superen en esta estadística.
“Con 33,76 millones de búsquedas sobre la Liga de España, que equivale al (64,93% de su población), Colombia es el tercer país más influyente de los latinoamericanos en LALIGA”, citaron en el informe, en el que destacaron que, en materia de página web y redes sociales, los hinchas colombianos son los que más destacan dentro de las estadísticas.
Y aunque hay varios de nuestros embajadores, tales como Johan Mojica, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández’, Yáser Asprilla, Jhon Solís y Nelson Deossa, entre otros; sorprendentemente, el futbolista que más es tendencia y genera comentarios y reacciones en las redes es el de Vinícius Júnior. Un nombre de amores y odios.
Cabe destacar que México y Perú son los dos primeros países, por encima de Colombia, en el ranking que destaca a los que más viajan para ir a ver fútbol español y están más activos en las redes sociales sobre los partidos, eventos y figuras de LALIGA.
Evidentemente, esta cifra ilusiona de cara a la Copa del Mundo; certamen en el que la Selección Colombia se perfila a ser uno de los equipos que más copen en los estadios y más visualizaciones y tendencia generen en materia de redes sociales.