Wayne Rooney, leyenda del Manchester United y de la selección inglesa, confesó que durante su carrera pensó en quitarse la vida.

El exfutbolista, de 41 años, lo contó en el podcast 'Life at the Midpoint', en el que habló de sus problemas con la bebida, la depresión y sus pensamientos suicidas en su etapa en el Manchester United.

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"Cuando bebía, me encerraba en mi casa durante dos días y solo bebía. Eso fue en el mejor momento de mi carrera", dijo Rooney.

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"Ahora pienso en ello y veo que fui egoísta, pero estaba pasando por algo con lo que realmente lo pasaba mal. Traté de esconderlo todo. Estaba en un momento en el que piensas en suicidarte. No quería estar con nadie. No quería ver a gente en las calles, no quería entrar a una tienda. Solo estaba cómodo en un campo de fútbol, pero el resto me costaba mucho", explicó.



En la charla, el que fuera el máximo goleador de la selección inglesa admitió que no quería buscar ayuda porque había que "enmascarar las debilidades" y que si lo hubiera hecho se habría sentido "menos hombre".

Ya retirado, Rooney es ahora uno de los comentaristas en televisión más reputados, además de que escribe columnas de opinión en la BBC.