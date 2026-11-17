Atlético Nacional y Once Caldas vuelven a verse las caras este martes en el estadio Atanasio Girardot para definir al primer finalista de la Copa BetPlay 2026. En medio de una seguidilla inédita, ambos equipos disputarán su tercer enfrentamiento de cuatro pactados en menos de dos semanas.

La serie de esta llave está completamente abierta tras el empate 1-1 en la ida jugada el pasado 10 de noviembre, en el Palogrande, de Manizales. Días después, 'verdolags' y 'albos' volvieron a enfrentarse en Medellín por la última fecha del 'todos contra todos' de la Liga II —dejando el mismo marcador de 1-1— y se reencontrarán el sábado en el arranque de los cuadrangulares finales.

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Hay que precisar, que en caso de que el partido termine igualado en el tiempo regular, el finalista se definirá mediante lanzamientos desde el punto blanco del penalti.

Acción de juego en el duelo entre Nacional vs. Once Caldas, por Caop BetPlay. Foto: Colprensa.

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La gran apuesta de Nacional

Los dirigidos por Lucas González tienen como gran objetivo el de defender su hegemonía en el certamen. Nacional, que es el máximo ganador del torneo con ocho trofeos, —los últimos tres conquistados de forma consecutiva—, busca alcanzar un inédito tetracampeonato, aunque en el seno del verde paisa son conscientes de que deben corregir el bajón futbolístico mostrado en sus más recientes salidas.

"Hay muchas cosas que podemos y tenemos que corregir para intentar ser campeones de los dos torneos. El objetivo era ser primeros y ya tenemos esa ventaja deportiva que hay que intentar hacerla valer", señaló Lucas González al término del duelo contra Once por Liga colombiana.

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Por su parte, el elenco manizaleño persigue un logro inédito en sus vitrinas, ya que nunca ha levantado el trofeo de la Copa Colombia. Sus antecedentes más cercanos se remontan a las finales perdidas en 2008 frente a la desaparecido La Equidad — hoy día Internacional de Bogotá — y en 2018 precisamente contra Atlético Nacional, rival frente al que ahora busca revancha.

A qué hora juega HOY Nacional vs. Once Caldas por Copa BetPlay y dónde ver EN VIVO por TV:

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