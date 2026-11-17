Boca Juniors ha montado un equipo sólido alrededor de su capitán, Leandro Paredes, y encontró variantes en el banquillo para superar lesiones en puestos importantes, por lo que buscará ante el Atlético Mineiro la obtención de la Copa Sudamericana, que sería su primer título internacional en 19 años.

Esta es la probable alineación del 'Xeneize' para la final del próximo 21 de noviembre:

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- Portero

Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors. Foto: AFP

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Álvaro Montero: el colombiano de 31 años y 1,98 de estatura superó un comienzo irregular y logró asentarse bajo los tres palos, hasta convertirse en figura y sello de garantía. Se destaca por su envergadura física, seguridad en el juego aéreo, reflejos felinos en el mano a mano y una notable eficacia para contener penaltis.

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- Defensas

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Leandro Lozano: el lateral derecho uruguayo de 27 años se destaca por hacer recorridos de gran intensidad. Combina rigor en la marca, agresividad en la recuperación y criterio para sumarse al ataque. Aporta jerarquía pues sabe lo que es ganar, gracias a ser múltiple campeón en su país con Nacional y Boston River, además de haber sido internacional con las selecciones juveniles de Uruguay.

Lautaro Di Lollo: defensor central de 22 años formado en las divisiones inferiores de Boca, se caracteriza por su solidez en el marcaje individual, buena lectura táctica para los cierres a espaldas de los laterales y fortaleza en el juego aéreo. Es subcampeón mundial sub-20 con la selección Albiceleste.

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Facundo Herrera: otro defensa surgido de la cantera xeneize, es conocido como 'Jagger' Herrera por su parecido con la estrella de los Rolling Stones Mick Jagger. Con solo 20 años, aporta dinamismo, despliegue físico y buen manejo de balón, lo que le permite adaptarse a distintas funciones.

Lautaro Blanco: lateral izquierdo de 27 años con vocación ofensiva. Sus virtudes radican en la proyección constante por la banda, su resistencia aeróbica y una pegada precisa para enviar centros al área en carrera, convirtiéndose en una vía de ataque recurrente. Ha sido varias veces convocado por Lionel Scaloni a la selección argentina.

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- Mediocampistas

Leandro Paredes: el centrocampista de 32 años es la gran figura de este Boca Juniors y el eje futbolístico del equipo. Surgido de las inferiores del club, el campeón del mundo en Catar 2022 regresó en plenitud para aportar visión periférica, pase filtrado de media y larga distancia, control de los tiempos del partido y remate de media distancia.

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Santiago Ascacíbar: volante central de 29 años, de corte defensivo y despliegue incansable. Conocido por su temperamento, capacidad de anticipación, presión alta y liderazgo en la zona medular, resulta clave para recuperar balones y dar el primer pase limpio, lo que lo hizo figura en su anterior club, el Estudiantes de La Plata.

Milton Delgado: otro joven jugador formado en las inferiores del club, a los 21 años se destaca por su inteligencia para ubicarse en el medio campo, la intensidad para recuperar la posesión de la pelota a pesar de su contextura física y la pulcritud en la distribución del juego pese a marcaciones cerradas.

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- Delanteros

Sebastián Villa celebrando gol contra River Plate AFP

Leonel Flores: con solo 19 años, este extremo que puede jugar indistintamente por la banda derecha o la izquierda es un jugador explosivo, rápido y atrevido en el mano a mano, Tiene buen remate, olfato de gol y mucha movilidad, lo que le ha hecho entrar en la lista de renovación en la selección argentina.

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Miguel Ángel Merentiel: el uruguayo de 30 años es el goleador del equipo con 15 tantos. Tiene movilidad permanente, sacrificio defensivo y capacidad para atacar los espacios. Ya sabe lo que es ganar títulos continentales, al salir campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirão con Palmeiras, y de la Copa Sudamericana y la Recopa con Defensa y Justicia.

Sebastián Villa: el extremo colombiano de 30 años se caracteriza por su velocidad explosiva, cambio de ritmo y desequilibrio por ambas bandas. Representa una amenaza constante al espacio abierto y en transiciones rápidas. En su regreso a Boca se ve con más sapiencia para ganar los espacios y en labores más colectivas cuando el equipo va al ataque.