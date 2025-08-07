Publicidad

Gol Caracol  / Hinchas de Santa Fe armaron colecta para funeral de 'Blanquito', que murió cerca al Movistar Arena

Hinchas de Santa Fe armaron colecta para funeral de 'Blanquito', que murió cerca al Movistar Arena

En el Movistar Arena se presentó una cruenta pelea el miércoles en la noche, con trifulcas y más. En las afueras del escenario, falleció un seguidor de Santa Fe.