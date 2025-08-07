Hinchas de Santa Fe armaron colecta para funeral de 'Blanquito', que murió cerca al Movistar Arena

En Bogotá siguen las repercusiones y reacciones después de la batalla campal que se presentó el miércoles en la noche en las instalaciones del Movistar Arena, en donde se tenía prevista la presentación de la banda argentina de cumbia villera Damas Gratis.

Según las primeras informaciones de fuentes oficiales, en el escenario capitalino en los enfrentamientos se vieron involucrados miembros de barras de equipos de fútbol. Las imágenes que se publicaron en redes sociales pusieron en evidencia enfrentamientos, golpes, hombres y mujeres que se lanzaron sillas y objetos contundentes.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que en las afueras del Movistar Arena se dio la muerte de Sergio Luis Blanco Quintero, de 30 años y reconocido seguidor de Santa Fe. Por esa razón, en 'X', por ejemplo, se leyeron mensajes de dolor y solidaridad por el fallecimiento del reconocido 'Blanquito'.

Peleas Movistar Arena entre barristas de equipos de fútbol - Foto: Redes sociales

Además de eso, en cadenas de fanáticos de los 'cardenales' se comunicó que se organizó una colecta para ayudar a la familia de Blanco Quintero en el funeral.

"Hacemos un llamado a la solidaridad y generosidad para ayudarles a cubrir estos costos y poder brindarle a Sergio una despedida digna (3227708698)", se leyó en una pieza gráfica, en la que se ve una foto del hincha del actual campeón de Colombia con ropa de Santa Fe y sentado en el camerino de El Campín.

¿Cómo se dio la muerte de 'Blanquito', hincha de Santa Fe?

Fuentes consultadas por Gol Caracol indicaron que "Sergio Luis Blanco Quintero falleció en centro hospitalario, cuando iba en calidad de peatón y con un vehículo que se dio a la fuga".

Además de eso agregaron que "una acompañante del fallecido reconoció en su versión a la Policía que sí había una pelea entre hinchas y que Blanco Quintero salió corriendo y ahí lo atropellaron".

Peleas Movistar Arena - Fotos: Redes sociales

El parte del alcalde Carlos Fernando Galán

"Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación", manifestó en su cuenta de X el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó este jueves en un comunicado "el fallecimiento de un hombre adulto, quien fue arrollado por un vehículo", así como "la atención de 20 curaciones menores por parte del operador de salud" y cuatro traslados a hospitales de la zona, "los cuales, en su mayoría, se encuentran en estado estable".