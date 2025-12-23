Diego Simeone, más de una década en Atlético de Madrid y todavía falta más

El Atlético de Madrid celebró este martes los 14 años de Diego Simeone al frente del banquillo para “hacer historia partido a partido” con el equipo 'rojiblanco', del que es el entrenador con más encuentros, con más títulos y con más victorias de los 122 años de existencia del club, con el que tiene contrato hasta 2027.

“Catorce años del regreso del ‘14’ (era el número que llevaba ‘El Cholo’ como centrocampista en el Atlético de Madrid cuando se proclamó campeón de la Liga y la Copa del Rey en 1995-96) para comenzar a hacer historia partido a partido. ¡Enhorabuena, míster!”, lo felicitó la entidad a través de un mensaje en sus canales sociales.

Catorce años del regreso del '14' para comenzar a hacer historia partido a partido. ¡Enhorabuena, míster! 🤗 https://t.co/9hacUJQw0t pic.twitter.com/t06rRNODJW — Atlético de Madrid (@Atleti) December 23, 2025

“Hoy se cumplen 14 años desde que Simeone llegó al Atleti. ‘Partido a partido’ cambió nuestra historia para siempre”, destacó la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, en el aniversario de su fichaje, cuando el club recurrió a él para salvar a un equipo a la deriva, recién eliminado de la Copa del Rey por el Albacete, entonces en Segunda B.



Su fichaje se anunció el 23 de diciembre de 2011. “El Atlético de Madrid ha cerrado la contratación de Diego Pablo Simeone como nuevo entrenador del primer equipo rojiblanco. El técnico argentino ha aceptado la oferta que el club le hizo este jueves para lo que resta de temporada y una campaña más…”, anunció entonces la entidad.



763 partidos y 453 victorias

Debutante el 7 de enero de 2012 con un 0-0 en La Rosaleda, ya han transcurrido 14 años desde entonces, con un total de 763 partidos dirigidos al equipo de su vida (151 ya más que Luis Aragonés).

Con 453 victorias (un 64,7 por ciento), también es el entrenador más ganador de la historia del Atlético. Su primer triunfo data del 15 de enero de 2012, por 3-0 ante el Villarreal, en su segundo duelo con el equipo rojiblanco.

166 empates (un 23,7 por ciento) y 144 derrotas (20,5 por ciento) completan los números de Simeone entre todos los torneos con ‘su’ Atlético, que ha marcado 1.283 goles y ha recibo 635 a lo largo de esos 14 años, los primeros nueve con ocho títulos.

Es el técnico con más competiciones ganadas también de los 122 años de existencia del Atlético, desde su fundación en 1903, también por delante de Luis Aragonés.

Ha logrado dos Ligas (2013-14 y 2020-21), como el único equipo que ha conseguido superar a Real Madrid y Barcelona en el campeonato en los últimos 20 años; una Copa del Rey (2013-14), dos Ligas Europa (2011-12 y 2017-18) y tres Supercopas, una de España (2014) y dos de Europa (2012 y 2018), además de alcanzar dos finales de la Liga de Campeones, en 2014 y 2016.

Derrotado en ambas por el Real Madrid, la primera en Lisboa en la prórroga por 4-1, tras ganar por 0-1 hasta el minuto 93, y la segunda en Milán en la tanda de penaltis, por 5-4, tras el 1-1 del tiempo reglamentario y el extra, la máxima competición europea es hasta ahora el único límite para Simeone con el Atlético. Es su ambición aún pendiente.

Diego Simeone, entrenador argentino de Atlético de Madrid, en rueda de presa de Champions League AFP

En acción en LaLiga, la Champions, la Copa y la Supercopa

En esta temporada, el conjunto 'rojiblanco' es octavo en la tabla en la Liga de Campeones, en plena competencia por terminar en el ‘top 8’. Ahora suma 12 de los 18 puntos disputados, a la espera de medirse este mes de enero al Galatasaray fuera y al Bodo Glimt en casa para confirmar su clasificación para las eliminatorias del torneo, en el que no alcanza unas semifinales desde 2016-17. El curso pasado fue eliminado en octavos.

A la vez, el Atlético está a nueve puntos del liderato del Barcelona en LaLiga EA Sports, en la que ocupa la tercera posición con 18 jornadas ya disputadas, con dos puntos de ventaja por abajo sobre el Villarreal, que tiene dos encuentros menos.

El equipo rojiblanco, que venció en la última jornada del año en Girona por 0-3, ha ganado once de sus 18 duelos ligueros, con cuatro empates y tres derrotas. Son 37 de 54 puntos.

En la Copa del Rey, el Atlético entró en juego en dieciseisavos de final con una victoria por 2-3 sobre el Atlético Baleares y espera rival en los octavos.

Esa ronda se jugará después de su participación en la Supercopa de España, el otro frente abierto del equipo de Simeone en este ejercicio, con la semifinal contra el Real Madrid prevista para el 8 de enero en la ciudad saudí de Yeda.