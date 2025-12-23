Washington Aguerre y su mensaje de despedida para Medellín: "me voy con la frente en alto"

Los movimientos en el fútbol colombiano no paran en este fin de año, y de los más recientes, se presentaron en Independiente Medellín, escuadra que le dijo adiós al arquero Washington Aguerre. El uruguayo retornará a su país para unirse a las filas del Peñarol.

El oriundo de Artigas, de 32 años, estuvo todo el 2025 en el rojo antioqueño, logrando el subcampeonato de la Liga I y la Copa BetPlay; teniendo buenas actuaciones bajo los tres palos, pero a su vez estuvo implicado en polémicas que le costaron sanciones.

Lo cierto es que el golero 'charrúa' usó sus redes sociales personales, este martes 23 de diciembre, para enviarle un mensaje de agradecimiento y despedida al Medellín. No se guardó nada en su misiva.

Washington Aguerre, arquero de Independiente Medellín. COLPRENSA.

"Hoy me toca despedirme de un hermoso club como Medellín, fue un año con muchas emociones alegrías y tristezas, pero siempre con amor puro hacia ustedes", empezó diciembre el guardameta en su perfil de Instagram.



"Di hasta lo que no tenía para lograr los objetivos y me voy con la frente en alto de haber dejado todo en cada partido con aciertos y errores, pero siempre dejando todo", complementó Washington Aguerre, quien fue uno de los hombres de confianza para Alejandro Restrepo. El director técnico respaldaba su trabajo en la portería.

Por último, el guardameta uruguayo le dejó unas sentidas palabras a la hinchada 'poderosa' y todos los colaboradores del club, quienes le hicieron sentir como en casa.

"Cuerpo técnico, compañeros, utileros y toda esa hermosa gente que hace parte de una linda historia del club, gracias, simplemente gracias de corazón, hinchada 'poderosa'. Me voy con profunda admiración a esta hermosa hinchada, la más leal y sin dudas la mejor hinchada del país; un amor inigualable que se siente en cada partido. Gracias por tanto cariño y sin dudas se ganaron un fanático más", concluyó Aguerre en su comunicado de despedida.

El mismo fue completado con un carrete de fotografías y videos, en donde quedó en evidencia ese amor por los colores del Independiente Medellín.

¿Qué otros jugadores han salido del Medellín?

El 'poderoso de la montaña' precisó en el mismo comunicado de la salida de Aguerre, que"Yeferson Rodallega, Ménder García y Fainer Torijano no continuarán formando parte del plantel profesional. El club agradece sinceramente su compromiso, profesionalismo y entrega durante su paso por la institución y les desea éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales".

De otro lado, antes de la final de vuelta de Copa Colombia frente a Atlético Nacional, Medellín confirmó la extensión de contrato de Alejandro Restrepo hasta diciembre del 2027.