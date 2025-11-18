Hora y TV para ver en vivo la final de Copa Sudamericana 2025: Lanús vs. Atlético Mineiro

La final de la Copa Sudamericana 2025 medirá a Lanús de Argentina con Atlético Mineiro de Brasil en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción, Paraguay, recinto elegido luego de que estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, designado inicialmente para el encuentro, no pudiera ser utilizado por obras inconclusas de remodelación.

Y aunque en ninguna escuadra hay presencia de futbolistas colombianos, la cuota ‘cafetera’ estará a cargo de 4 integrantes del grupo arbitral: Carlos Betancur (cuarto juez), Miguel Roldán (quinto juez), David Rodríguez (asistente VAR 2) y Leonard Mosquera (asistente VAR 3).

Lanús va por su segunda corona en este certamen, pues ganó la de 2013, y por su tercer título continental si se tiene en cuenta que en 1996 venció a Independiente Santa Fe de Colombia en la final de la Copa Conmebol, antecesora de la Sudamericana.

Por su parte, Atlético Mineiro, que en sus vitrinas tiene las Copas Conmebol de 1992 y 1997, disputará su primera final de Sudamericana.

En esta edición, el conjunto argentino fue líder invicto del grupo G sobre Vasco da Gama de Brasil, Melgar de Perú y Academia Puerto Cabello de Venezuela. Posteriormente, en octavos de final eliminó por penaltis a Rosario Central, también de Argentina; en cuartos venció a Fluminense de Brasil y en semifinales superó a Universidad de Chile.

A su vez, Mineiro fue segundo del grupo H, detrás de Cienciano de Perú y por encima de Caracas FC de Venezuela y Deportes Iquique de Chile. En dieciseisavos de final eliminó al Atlético Bucaramanga de Colombia, en octavos dejó atrás a Godoy Cruz de Argentina, en cuartos le ganó a Bolívar de Bolivia y en semifinales hizo lo propio con Independiente del Valle de Ecuador.

Ahora, ambos bandos se medirán en un duelo sin un claro favorito y que tendrá como árbitro central al chileno Piero Maza.



Hora y TV para ver la final de la Copa Sudamericana 2025

El encuentro está programado para el sábado 29 de noviembre a las 3:00 de la tarde hora colombiana y se podrán observar en vivo por televisión en el canal ESPN.

⦁ Datos de final:

Partido: Lanús (ARG) vs. Atl. Mineiro (BRA)

Fecha: sábado 29 de noviembre de 2025

Hora: 3:00 p. m. (hora colombiana)

Estadio: Defensores del Chaco, Asunción (Paraguay)

TV: ESPN

⦁ Árbitros:

Central: Piero Maza (Chile)

Línea 1: Miguel Rocha (Chile)

Línea 2: Alejandro Molina (Chile)

Cuarto juez: Carlos Betancur (Colombia)

Quinto juez: Miguel Roldan (Colombia)

VAR: Juan Lara (Chile)

AVAR 1: Alan Sandoval (Chile)

AVAR 2: David Rodríguez (Colombia)

AVAR 3: Leonard Mosquera (Colombia)