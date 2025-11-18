Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Hora y TV para ver en vivo la final de Copa Sudamericana 2025: Lanús vs. Atlético Mineiro

Hora y TV para ver en vivo la final de Copa Sudamericana 2025: Lanús vs. Atlético Mineiro

La definición, que se llevará cabo bajo el formato de partido único en sede neutral, se podrá observar en Colombia mediante señal en directo de televisión.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
Copa Sudamericana.jpg
La final de la Copa Sudamericana 2025 será en Asunción, Paraguay.
Foto: Conmebol.

Publicidad

Publicidad

Publicidad