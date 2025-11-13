¿Por qué Millonarios quedó prácticamente clasificado a Copa Sudamericana, pese a eliminación?

Millonarios finalizó temporada imponiéndose 1-2 en condición de visitante sobre Boyacá Chicó en un partido que aparentemente no definía nada porque ambos elencos ya estaban eliminados en la Liga Betplay 2025-II. Sin embargo, el triunfo era vital para la participación de los ‘embajadores’ en la próxima Copa Sudamericana.

Los capitalinos necesitaban ganar para hacerse prácticamente inalcanzables en la reclasificación del año por aquellos que también aspiran a ir a un torneo continental en 2026.

La repartición de cupos para Libertadores y Sudamericana hace que los 8 primeros de la actual tabla anual vayan a alguna copa, motivo por el que era fundamental para los azules afianzarse en ese grupo, en el que con el avance de los cuadrangulares seguramente quedarán en el octavo lugar.



¿Por qué Millonarios está prácticamente clasificado a Sudamericana?

Colombia tiene derecho a 4 cupos para Copa Libertadores y 4 para Sudamericana, los cuales se reparten de la siguiente manera:

- Libertadores: van los campeones de cada semestre y los 2 mejores de la reclasificación.

- Sudamericana: va el campeón de la Copa Colombia y los mejores de la reclasificación que no vayan a Libertadores.

- Si el campeón de Copa Colombia también consigue cupo a Libertadores, libera el cupo de Sudamericana para los equipos de la reclasificación.

Es así como los 8 primeros equipos de la tabla acumulada del año se están quedando con las 8 plazas por una u otra vía, lo que hace que Millonarios posea un cupo a Sudamericana.

No obstante, lo podría perder en caso de Fortaleza le recorte 18 puntos o si entran a cuadrangulares Alianza, Águilas u Once Caldas (que no dependen de sí mismos) y alcanzan a Millonarios en la reclasificación, algo complicado a falta de la fecha 20 de la Liga Betplay 2025-II.

Reclasificación:

1. Medellín: 84 puntos

2. Nacional: 80

3. Tolima: 79

4. América: 77

5. Santa Fe: 77 (Libertadores)

6. Millonarios: 73

7. Junior: 70

8. Bucaramanga: 66

9. Once Caldas: 62

10. Alianza: 58

11. Fortaleza: 55

12. Águilas: 48