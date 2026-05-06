Hugo Rodallega: “Tengo mucha bronca, dolor y tristeza; se nos escapan tres puntos importantes”

Independiente Santa Fe volvió a ceder terreno de local en la Copa Libertadores 2026, luego de empatar 1-1 con Corinthians, este miércoles, en El Campín, a pesar de tener la victoria casi asegurada hasta el minuto 90, pero en tiempo de adición se le escaparon los tres puntos, algo que lamentó Hugo Rodallega, figura de los 'cardenales'.

En charla con 'ESPN' luego de la igualdad en el duelo de la fecha 4 del certamen internacional de Conmebol, el experimentado delantero mostró su frustración por el resultado que se les fue en los instantes finales del encuentro.



Hugo Rodallega y el empate con Corinthians

"Mucha bronca, enojo, se nos escapan tres puntos que eran muy importantes para nuestras aspiraciones. Dolor, rabia, tristeza, se siente de todo en este momento", expresó el delantero de Santa Fe, tras el gol de Gustavo Henrique, al minuto 90+2, de cabeza, luego de un error de cálculo dentro del área de Iván Scarpetta.

Seguido a eso, Hugo Rodallega analizó lo que fue el 1-1 en El Campín, destacando la labor de los 'cardenales', quienes aunque se vieron superiores a los brasileños, no lograron traducirlo en un buen resultado, ya que hasta el momento no han conseguido ninguna victoria, con dos empates y dos derrotas.

Hugo Rodallega celebra gol en Santa Fe vs Corinthians - Foto: AFP

"Todo el partido nosotros lo jugamos ofensivamente, fuimos agresivos en la parte de atrás y con el balón le intentamos hacer daños a Corinthians, propusimos mucho juego en ataque, el arquero de ellos estuvo bien, pero nosotros los salimos a buscar. Por ahí dicen que la vida y el fútbol no es de merecimientos, en un descuido se nos escapa", finalizó el goleador del cuadro bogotano.



Por el momento, Santa Fe deberá enfocarse en los partidos de cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I donde se enfrentan al América de Cali. La ida será en el Pascual Guerrero, el sábado 9 de mayo (8:20 p.m.). La vuelta es en El Campín, el martes 12 de mayo (8:30 p.m.). Ya en la Copa Libertadores les queda el duelo frente a Platense, el martes 19 de mayo en Bogotá, y cerrarán en Uruguay contra Peñarol, el 27 de mayo.