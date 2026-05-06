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Gol Caracol  / Hugo Rodallega: “Tengo mucha bronca, dolor y tristeza; se nos escapan tres puntos importantes”

Hugo Rodallega: “Tengo mucha bronca, dolor y tristeza; se nos escapan tres puntos importantes”

El delantero de Independiente Santa Fe, Hugo Rodallega, mostró su frustración luego del empate 1-1 contra Corinthians, por la fecha 4 de la Copa Libertadores.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 6 de may, 2026
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Hugo Rodallega Santa Fe
Hugo Rodallega celebra gol con Santa Fe - Foto:
AFP

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