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Gol Caracol  / Hugo Rodallega y su lamento, tras eliminación en Sudamericana; "el que no los hace, los ve hacer"

Hugo Rodallega y su lamento, tras eliminación en Sudamericana; "el que no los hace, los ve hacer"

El goleador de Santa Fe se sinceró y habló de lo que fue la derrota 2-0 contra Vasco da Gama, en Brasil. 'Hugol' hizo autocrítica y enfatizó en la acción fallada al primer tiempo.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 15 de sept, 2026
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Hugo Rodallega en duelo contra Vasco da Gama, por Sudamericana.
Hugo Rodallega en duelo contra Vasco da Gama, por Sudamericana.
Foto: AFP.

Minutos después de haber caído contra Vasco da Gama, Hugo Rodallega 'dio la cara' y habló referente a lo que fue la presentación del 'cardenal' en Brasil, en donde quedó eliminado por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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Y justamente, hablando de los aspectos que fueron fundamentales y terminaron pesando en la serie; el goleador del 'león' enfatizó en el hecho de pegar en los momentos justos, especialmente cuando se presentan las oportunidades de anotar. Y él, como el delantero principal del equipo, hizo autocrítica por las acciones falladas en el compromiso.

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"Hay que empezar por lo justo, diría yo que en este tipo de series y en estos compromisos, quien no los hace los ve hacer y nosotros; obviamente yo tengo que aceptar en lo personal, que tuvimos la primera ocasión de gol y no la supe concretar", indicó de entrada el goleador, para 'ESPN', una vez finalizó el partido.

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Además, Rodallega especificó en la jugada de los primeros minutos, que tuvo frente al arco, siendo esta la más clara de Santa Fe para irse arriba del marcador. Sin embargo, el guardameta Léo Jardim. "Obviamente mi intención no es pegarle al arquero, pero en esta ocasión se le da el mérito, que hizo una gran atajada; el equipo no bajó los brazos, fuimos incisivos y cuando ya recibimos el gol, se pone más complicado el partido", dijo 'Hugol'.

"Ya nosotros tenemos que ir con más obligación adelante y la segunda parte, por ese mismo impulso, creo que quedamos mal parados atrás y ahí es donde viene la segunda anotación. Creería yo que, si hablamos del momento de las modificaciones, ya nosotros estábamos muy jugados hacia adelante, con la obligación de ir a buscar el partido; ahí es donde, quizás en la parte de tras, teníamos que dejar un descuido y en una de esas es donde viene el segundo gol y ahí el partido prácticamente se pierde", agregó el delantero de 41 años.

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Para finalizar, el atacante 'cardenal' dejó claro que, aunque este episodio será difícil de asimilar para el equipo; ahora centrarán todas las energías en ir en busca del título, tanto de Liga como de Copa: "A ver, nos va a doler, tenemos esa tristeza de haber salido eliminados y no poder clasificar a la semifinal de Copa Sudamericana; pero, obviamente la mentalidad de uno como profesional, es que el día de mañana ya tiene que cambiar, tenemos que pensar en lo que es la Liga, mantenernos en el grupo de los ocho y pelear por la Copa también".

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