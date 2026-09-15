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Gol Caracol  / Vinícius Júnior y la fuerte autocrítica, tras difícil victoria sobre Elche en Liga; ¡se sinceró!

Vinícius Júnior y la fuerte autocrítica, tras difícil victoria sobre Elche en Liga; ¡se sinceró!

El brasileño envió contundente mensaje a la hinchada, que últimamente ha criticado su juego ofensivo con Real Madrid. 'Vini' fue crítico y habló de su nivel individual.

Por: EFE
Actualizado: 15 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Vinícius es consolado por Mourinho luego de recibir silbidos en el Bernabéu.
Vinícius es consolado por Mourinho luego de recibir silbidos en el Bernabéu.
Foto: AFP

Vinicius Júnior, delantero del Real Madrid, expresó este martes que “no” puede “fallar tantas” ocasiones, pero esperó que “los goles van a volver”, después del partido de LaLiga EA Sports contra el Elche en el Martínez Valero, con triunfo de su equipo por 2-3.

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“Los goles van a volver… no puedo fallar tantas. Domingo hay más (su equipo se mide al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano). ¡Hala Madrid!”, publicó el delantero brasileño en su cuenta oficial de ‘Instagram’.

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Vinicius jugó hasta el minuto 68 frente al Elche, con cinco remates, solo uno entre los tres palos y sin ningún gol. Los tantos de su equipo fueron anotados por Arda Güler, Kylian Mbappé y Carlos Espí.

Vinícius Júnior en su vuelta a los entrenamientos con Real Madrid.
Vinícius Júnior en su vuelta a los entrenamientos con Real Madrid.
Foto tomada del X de @realmadrid

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El delantero brasileño ha marcado un gol en siete partidos en esta temporada.

Lamento en Elche por la derrota

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El entrenador del Elche, Martín Anselmi, aseguró, tras la derrota ante el Real Madrid por 2-3 con un gol en el minuto 91, que su equipo debe “saber cerrar este tipo de partidos”, ya que tras remontar dos goles en los últimos minutos cayó derrotado con un tanto en el descuento.

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“Me sale más la palabra orgullo que otra cosa”, dijo en la rueda de prensa posterior el argentino, que lamentó que su equipo no entendiera “lo que habíamos conseguido”.

“Nos ha faltado estar juntos en el tramo final. Me quedo con la palabra madurez porque hemos madurado como equipo desde San Mamés”, indicó el preparador, que añadió que los aficionados del Elche pueden estar “orgullosos” de la imagen ofrecida por su equipo.

“El Elche ha demostrado que sabe competir. Había mucha jerarquía enfrente, pero siento orgullo por remontar y por mirar siempre al arco rival. Terminamos con el rival aguantando la pelota en el córner”, explicó Anselmi.

El técnico argentino lamentó que los detalles no le están cayendo a favor de su equipo y afirmó que la última plaza de la tabla “no es el lugar que merece” el Elche, al que ve de menos a más en la competición.

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