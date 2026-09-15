Santa Fe y el final de su sueño de Copa Sudamericana; cayó 2-0 en su visita a Vasco da Gama

Este martes, de visita a Brasil, Santa Fe vio finalizar su participación en plenos cuartos de fina de la Copa Sudamericana 2026, al caer por un marcador de 2-0 frente a Vasco da Gama, en compromiso realizado en una mala cancha del estadio Sao Januario, de Río de Janeiro. En la ida, en Bogotá, colombianos y brasileños empataron sin goles.

Los tantos del duelo del torneo organizado por la Conmebol fueron convertidos en momentos clave, por intermedio de Bruno Duarte da Silva y David Correa, a los minutos 37 y 65, respectivamente.

El equipo bogotano lucho, corrió e intentó sorprender, pero pagó caros sus parpadeos en defensa. Y a la hora de atacar e ir al frente, en el primer tiempo se tuvieron posiblidades claras de anotar, en un remate en el área chica de Hugo Rodallega que tapó de forma acertada Leo Jardim, y otro tiro libre de costado del vallecaucano.

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Frente a Vasco tampoco lograron conectarse Rodallega y Franco Fagundez, quien terminó siendo presa fácil para los defensas y volantes de primera línea del 'gigante de la colina',



En la etapa inicial, para Santa Fe se presentó un inconveniente con la lesión que obligó la salida del extremo Emerson Rivaldo Rodríguez para darle paso a Maximiliano Lovera, quien sin embargo no pudo pesar en el compromiso internacional.

Para Pablo Repetto no dieron frutos las entradas del mediocampista Kilyan Toscano, ni del argentino Nahuel Bustos, quien venía de ser figura en la más reciente duelo del fútbol colombiano.

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El Vasco, por su parte, prefirió aprovechar los contragolpes y generó algunos peligrosos impulsados por David y por Andrés Gómez, pero no consiguió ampliar su ventaja.

Al final los hinchas de Vasco festejaron ese logro de llegar a la semifinal de la Sudamericana, ahora esperan al ganador de la serie entre Sao Paulo y Boca Juniors, y los 'cardenales' deberán pasar la página, para poner la mira en lo que viene en la Liga Betplay II, en la que se enfrentará el próximo sábado 19 de septiembre visitando al Alianza, en Valledupar.

- Ficha técnica:

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2. Vasco da Gama: Léo Jardim; José Luis 'Puma' Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Lucas Pitón; Santiago Sosa (m.82, Lucas Freitas), Ramon Rique (m.62, Thiago Mendes), Tchê Tchê; Adson (m.62, Nuno Moreira), Marino Hinestroza (m.62, Andrés Gómez) y Bruno Duarte (m.62, David).

Entrenador: Pedro Emanuel.

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0. Independiente Santa Fe: Andrés Felipe Mosquera; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres (m.61, Kilian Toscano), Jhojan Torres (m.82, Alexis Zapata), Emerson Rodríquez (m.40, Maximiliano Lovera); Hugo Rodallega, Franco Fagúndez y Jáder Obrian (m.61, Lautaro Bustos).

Entrenador: Pablo Repetto.

Goles: 1-0, m.36: Bruno Duarte. 2-0, m.64: David.

Árbitro: el venezolano Alexis Herrera amonestó con amarilla a Emmiliano Olivera del Santa Fe.

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Incidencias: partido de vuelta por cuartos de final de la Copa Sudamericana disputado en el estadio Sao Januario de Río de Janeiro.

Acción de juego en el duelo entre Santa Fe vs. Vasco da Gama, por Sudamericana. Foto: AFP.