Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Cuándo y contra quién será el último partido de Lionel Messi, con la Selección Argentina?

¿Cuándo y contra quién será el último partido de Lionel Messi, con la Selección Argentina?

A pesar de haber anunciado su retiro de la 'albiceleste'; parece ser, que el '10' tendrá su 'último vals' vistiendo los colores de su país en un duelo preparatorio.

Por: AFP
Actualizado: 15 de sept, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Lionel Messi; ex jugador de la Selección Argentina
Lionel Messi; ex jugador de la Selección Argentina
Fotografía de: AFP

Lionel Messi se despedirá de la selección argentina en el partido amistoso del 6 de octubre ante Benín a disputarse en Buenos Aires durante la próxima ventana de partidos internacionales, según anunció este martes el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

La lista de convocados para los encuentros ante Bolivia, Burkina Faso y Benín incluye a Messi. Tapia dijo en un video en su cuenta de X que tendrá "la despedida que se merece el 6 de octubre" en el Monumental de Buenos Aires.

Acción de juego en duelo entre Santa Fe vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana.
Gol Caracol

Santa Fe y el final de su sueño de Copa Sudamericana; cayó 2-0 en su visita a Vasco da Gama

Acción de juego en el duelo entre Santa Fe vs. Vasco da Gama, por Sudamericana.
EN VIVO
Gol Caracol

Así fue la derrota de Santa Fe, por 2-0 contra Vasco da Gama, en los cuartos de final, de Sudamericana

Últimas noticias

Hugo Rodallega en duelo contra Vasco da Gama, por Sudamericana.
Gol Caracol

Hugo Rodallega y su lamento, tras eliminación en Sudamericana; "el que no los hace, los ve hacer"

Vinícius es consolado por Mourinho luego de recibir silbidos en el Bernabéu.
Gol Caracol

Vinícius Júnior y la fuerte autocrítica, tras difícil victoria sobre Elche en Liga; ¡se sinceró!

El titular de la AFA agregó que serán invitados todos los jugadores integrantes del plantel albiceleste campeón en el Mundial de Catar en 2022 y sus familias "para que lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la selección, el último tango del mejor jugador del mundo".

Publicidad

Messi anunció su retiro el 1 de septiembre en una carta pública en sus redes sociales en la que explicó que tomó la decisión después de la final perdida ante España en el Mundial 2026 en julio pasado y el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, en agosto.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

La lista del entrenador Lionel Scaloni para los tres partidos amistosos a disputarse en el país incluye a 20 de los jugadores que participaron en el Mundial de Norteamérica 2026 como Cristian Romero, Julián Álvarez, Enzo Fernández o Lautaro Martínez, con el agregado de jóvenes promesas que no fueron parte del torneo como Franco Mastantuono, Agustín Giay, Román Vega o Matías Soulé.

Publicidad

Argentina jugará el 30 de septiembre en la ciudad de Córdoba ante Bolivia y luego se mudará a Buenos Aires para disputar dos encuentros en el Monumental, el 3 de octubre ante Burkina Faso y el 6 ante Benín, hasta ahora único partido del que se confirmó que Messi formará parte.

Relacionados

Selección Argentina

Lionel Messi

Publicidad

Publicidad

Publicidad