Real Madrid 'sudó frío' contra Elche, pero sobre el final rescató importante triunfo en Liga; 2-3

Carlos Espi le arrebató al Elche una victoria agónica por 3-2 para el Real Madrid este martes, igualando así al Barcelona en lo más alto de La Liga.

El delantero, que ya había salvado a su equipo en el partido inaugural contra el Espanyol con un tanto en los minutos finales, marcó en el segundo palo en el minuto 91, después de que el Madrid dejara escapar una ventaja de dos goles.

Espi, fichado por el Madrid este verano procedente del Levante, aún no ha sido titular con el club, pero sus dos goles han resultado vitales para el equipo de José Mourinho.

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El Madrid suma cinco victorias en seis partidos y está empatado a puntos con el vigente campeón, el Barça, que recibe al Racing de Santander este miércoles.



Mourinho dio descanso a Jude Bellingham por primera vez esta temporada, dando entrada a Arda Güler en su lugar.

Real Madrid venció 2-3 a Elche, por la Liga de España. Foto: AFP.

Los jugadores de ambos equipos lucieron camisetas en apoyo a los habitantes de Ceuta tras la reciente crisis migratoria en este territorio español del norte de África; sin embargo, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté se las subieron a media altura, ocultando parcialmente el mensaje "todos somos ceutíes".

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A Vinícius le está costando encontrar su mejor nivel esta temporada y desperdició algunas ocasiones claras en el estadio Martínez Valero.

El delantero envió el balón fuera tras recibir una asistencia de Güler en el segundo minuto y también disparó muy desviado desde el borde del área.

Tete Morente llevó peligro en el área contraria, pero el Madrid dominaba el juego y se adelantó a mediados de la primera parte.

Güler ejecutó un tiro libre con efecto que superó la barrera y golpeó el poste; el balón rebotó en el portero del Elche, Matías Dituro, antes de cruzar la línea de gol, convirtiéndose en un tanto en propia puerta.

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El segundo gol del Madrid llegó ocho minutos después, gestado por el fichaje récord Yan Diomande, quien sumó así su primera asistencia con el club.

En su segunda titularidad, el extremo marfileño envió un centro que permitió a Mbappé superar a Dituro y anotar su octavo gol de la temporada entre todas las competiciones.

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Mbappé chocó con el portero y pareció lesionarse, pero se recuperó rápidamente y pudo continuar en el partido.

El delantero volvió a combinar con Diomande al inicio de la segunda parte, pero solo logró enviar por encima del larguero el potente centro del extremo.

Vinicius disparó desviado antes de ser sustituido, poniendo fin a una noche frustrante para el internacional brasileño.

El Elche recortó distancias gracias a un cabezazo de Abiel Osorio tras un centro de Lucas Cepeda; el delantero se elevó para batir a Thibaut Courtois.

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El tanto sembró la inquietud en las filas blancas y el Elche aprovechó la situación para empatar en el minuto 83 por medio de Nino.

El delantero español definió con precisión a ras de suelo para igualar el marcador frente a los 15 veces campeones de Europa.

¡APARECIERON LOS GENIOS PARA DARLE EL TRIUNFO AL MADRID! En el final del partido, Bellingham armó una gran jugada, Mbappé asistió y Carlos Espí la empujó para marcar el 3-2 del Merengue ante Elche en #LaLiga. pic.twitter.com/5cNYRfhGsZ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 15, 2026

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Mourinho dio entrada a los delanteros Espi y Endrick en busca del gol de la victoria en los minutos finales, y logró su objetivo.

Espi se desmarcó hacia el segundo palo, donde Mbappé le envió el balón para que anotara el tanto decisivo.

Previamente, el Valencia se impuso por 1-0 al Alavés, mientras que el Rayo Vallecano venció al Espanyol por 2-1.

