Internacional de Bogotá vs. Nacional, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el juego con James Rodríguez

La Liga BetPlay II-2026 no tiene pausa, al punto de que este miércoles 16 de septiembre se disputará un compromiso adelantado de la decimotercera jornada. Los equipos que rivalizarán por los tres puntos serán Internacional de Bogotá y Atlético Nacional, en un encuentro en el estadio Nemesio Camacho El Campín en el que se espera el debut de James Rodríguez con el 'verdolaga'.

El fichaje 'boom' del 'rey de copas' de nuestro país fue citado para este duelo, que desde ya promete emociones no sólo porque significará la vuelta de Rodríguez Rubio al fútbol profesional colombiano, sino también por el fútbol que emplea cada plantilla.

¿Cómo llegan los clubes al partido en el estadio El Campín?

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En el caso de Internacional de Bogotá viene de imponerse 3-2 a Llaneros en el estadio de Techo con anotaciones de Diego Duarte, Fabricio Sanguinetti y Yojan Garcés. Los enteros le permitieron al elenco capitalino llegar a los once puntos y ubicarse en la décima casilla de la tabla general, tras nueve partidos.



Por su parte, los dirigidos por Lucas González vencieron 2-0 a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot, en un duelo que tuvo a James Rodríguez como espectador en las tribunas del máximo escenario deportivo de la capital antioqueña.

Los goles del verde paisa en dicho partido fueron anotados por Edwin Cardona, de penalti, y por Ian Carlo Poveda. Actualmente, Nacional es cuarto en la tabla de posiciones con 15 unidades, en seis juegos.

James Rodríguez en su presentación con Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. Foto: AFP

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James Rodríguez lidera la lista de Atlético Nacional para enfrentar a Internacional de Bogotá:

Arqueros: Armani y Zea.

Armani y Zea. Defensas: N. Parra, Casco, Tesillo, Perlaza, Velásquez, Román y Reyes.

N. Parra, Casco, Tesillo, Perlaza, Velásquez, Román y Reyes. Volantes: James Rodríguez, Zapata, Rengifo, Cabrera y Ríos.

James Rodríguez, Zapata, Rengifo, Cabrera y Ríos. Delanteros: Arango, Moreno, Sarmiento, K. Parra, Morelos y Poveda.

Internacional de Bogotá vs. Nacional, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el juego con James Rodríguez por Liga BetPlay II-2026: