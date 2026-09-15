"Sé lo que fue para James Rodríguez la camiseta de Colombia, sé cuanto la amaste"

Este martes, James Rodríguez anunció su retirada de la Selección Colombia, tras varios años de alegrías, tristezas, victorias, derrotas y mucha calidad con la pelota en los pies. Y es que, pese a todos los buenos momentos vividos en el combinado ‘tricolor’; ahora, después de lo que fue la eliminación en los octavos de final en la Copa del Mundo, el cucuteño consideró que lo mejor era dar un paso al costado.

Evidentemente, al poco tiempo de haber hecho este anuncio, al ‘10’ le cundieron las redes de mensajes de agradecimiento y más, por lo hecho durante todos estos años, mientras vistió la camisa amarilla, azul y roja.

Y uno de los que le dejó emotivo mensaje, fue Matheus Uribe, quien lo conoció desde sus inicios, en el fútbol formativo, y a quien considera como un hermano.

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“Hay amistades que el fútbol te regala y que terminan siendo mucho más grandes que el mismo fútbol. Nos conocemos desde los 13 años. Éramos dos pelados con sueños enormes, sin imaginar todo lo que la vida y esta profesión nos iban a permitir vivir. Crecimos, cada uno hizo su camino, y años después el fútbol nos volvió a juntar en el lugar con el que tantas veces soñamos: la Selección Colombia", indicó de entrada Uribe en una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, dedicándole sentidas palabras al ‘10’.



Pero no todo fue color de rosa en su historia con James David, pues, así mismo como lo relató Matheus, también hubo momentos difíciles que vivieron, justamente, cuando compartían camerino en el combinado de nuestro país: “Desde 2016 tuve el privilegio de compartir contigo desde adentro. Entrenamientos, concentraciones, viajes, partidos, eliminatorias, Copas América, Mundiales… pero también momentos difíciles, derrotas, críticas, lesiones, alegrías y noches que nunca vamos a olvidar”.

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"Ahora que anuncias que termina tu historia como jugador de la Selección. Cuando miro todas estas fotos, es imposible no pensar en aquel pelado que conocí a los 13 años. Yo tuve la fortuna de conocer no solamente a James Rodríguez, el 10 de Colombia, el 10 Del Real Madrid, el goleador de un Mundial y el jugador que hizo feliz a todo un país. Conocí al amigo, al hijo, al hermano, al papá y a la persona que tuvo que sacrificar muchas cosas para llegar a donde llegó. Sé lo que significó para vos vestir esta camiseta. Sé cuánto la amaste, cuánto te exigiste por ella y todo lo que entregaste cada vez que representaste a Colombia. Por eso hoy, más que despedirte, quiero darte las gracias”, concluyó Matheus Uribe en redes, donde también compartió un par de fotos icónicas junto al cucuteño durante su paso por la Selección Colombia.