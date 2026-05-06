Modelo matemático predice a posible campeón del Mundial 2026; no es Argentina, ni Brasil, ni Francia

A medida que se acerca el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá; las predicciones comienzan a inundar el panorama deportivo. Sin embargo, hay un pronóstico que destaca por encima de los análisis tácticos tradicionales: el del banco de inversión Panmure Liberum. La firma ha vuelto a sacudir la previa mundialista al situar a Países Bajos como el futuro campeón, lo que significaría la primera estrella para la llamada "naranja mecánica".

Lo que hace que este vaticinio sea seguido con lupa es la efectividad de su autor, Joachim Klement. El estratega de la firma cuenta con un historial casi místico, habiendo acertado con precisión los últimos tres campeones del mundo: Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022.

A diferencia de los expertos que analizan formaciones o estados de forma de los jugadores e ideas de los técnicos de los seleccionados participantes, el modelo de Klement se basa en variables cuantitativas ajenas al césped. Para su simulación, el economista procesa datos que incluyen:

PBI per cápita y población: Factores socioeconómicos que influyen en el desarrollo deportivo.

Clima y localía: El impacto del entorno geográfico en el rendimiento físico.

Ranking FIFA: La base estadística del rendimiento histórico reciente.



Según el estratega, estas variables logran explicar el 55% del éxito de una selección; el 45% restante queda en manos del azar y lo impredecible del deporte. "El modelo es el modelo", afirma Klement con la frialdad de quien confía plenamente en sus algoritmos.

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La elección de Países Bajos no solo responde a números, sino que también toca una fibra sensible de la historia del fútbol. Klement sostiene que los neerlandeses son, probablemente, la mejor selección del planeta que jamás ha levantado el trofeo, tras haber tropezado en tres finales (1974, 1978 y 2010).

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En la simulación del banco, el conjunto naranja lograría finalmente romper su maldición histórica. El estudio destaca que, mientras potencias como sus rivales directos pueden haber alcanzado la gloria recientemente, la madurez estadística y social de Países Bajos los sitúa en el carril de preferencia para este 2026.

Al respecto, el portal 'TyC Sports' apuntó que "el recorrido hacia la consagración no sería sencillo para los europeos. Países Bajos avanzaría dejando atrás a Marruecos, Canadá, Francia y España, mientras que Portugal debería superar a Inglaterra y Argentina. “Ha sido un recorrido muy exigente para ambos equipos hasta llegar aquí. Pero solo uno de los dos puede ganar”.

Selección Argentina, campeona del mundo en Catar 2022. Getty Images.

Artículo generado con la IA Gemini, bajo la supervisión de un periodista de www.golcaracol.com