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Gol Caracol  / Modelo matemático predice a posible campeón del Mundial 2026; no es Argentina, ni Brasil, ni Francia

Modelo matemático predice a posible campeón del Mundial 2026; no es Argentina, ni Brasil, ni Francia

El Mundial 2026 da para todo en la previa del inicio de la competición de la FIFA y así apareció un pronóstico que ubica de campeón a particular selección. Antes acertaron los últimos 3 ganadores.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de may, 2026
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Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

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