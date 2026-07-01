Néstor Lorenzo; "en el Mundial vamos enfocados a llegar al último día de competencia"

La Selección Colombia alista 'motores' para lo que será el compromiso de dieciseisavos de final contra Ghana del viernes, pero en la antesala de este importante duelo del Mundial 2026, Néstor Lorenzo tomó la palabra para enviarle unas frases al pueblo colombiano.

El timonel argentino, al servicio de la amarilla, prometió esfuerzo tanto del plantel como de todo el 'staff', ya que la finalidad es llegar lo más lejos posible en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá. Lorenzo aseveró que confían en ejecutar el mejor Mundial para nuestro país.

"Yo no quiero hacer promesas, porque la única promesa que puedo dar, es que prometo dar lo mejor de mí y que el equipo va a dar lo mejor de ellos, ya después Dios dirá", comenzó diciendo Lorenzo en un video compartido en las redes sociales de la Selección Colombia.



Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia. AFP.

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A renglón seguido, el entrenador de la 'tricolor' añadió que "por eso, hay que ir partido a partido. Ahora, el realismo tiene que ver con lo que soñás, con lo que creés y con lo que luchás cada día, y en eso vamos enfocados; hasta llegar al último día de la competencia y con posibilidades de ganar siempre, ya después Dios dirá hasta dónde nos da".

Por último, Néstor Lorenzo no dudó en afirmar que "ojalá sea el mejor momento de la Selección Colombia y hagamos el mejor mundial de la Selección Colombia, que ese sea el objetivo máximo".

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¿Cómo le ha ido a la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Recordemos que la Selección Colombia avanzó a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, al finalizar como primero del grupo K, producto de dos triunfos: 3-1 sobre Uzbekistán y 1-0 sobre RD Congo, y el 0-0 frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo y compañía.

Ahora, el reto en esta fase de eliminación directa es Ghana, combinado que clasificó como uno de los mejores terceros. Las 'estrellas negras' son una escuadra con un fútbol muy físico, y eso debe contrarrestarlo la Selección Colombia el viernes en el Arrowhead Stadium, de la ciudad de Kansas.

Dicho compromiso frente al seleccionado ghanés tiene un horario de las 8:30 de la noche, de este viernes 3 de julio, y como es habitual lo podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, en Ditu y en este portal: www.golcaracol.com