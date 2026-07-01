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Gol Caracol  / Julián Quiñones, sin rencores con sus detractores en México; "yo no callo bocas"

Julián Quiñones, sin rencores con sus detractores en México; "yo no callo bocas"

El delantero de origen colombiano es gran figura con México, combinado que se instaló en los octavos de final del Mundial 2026. Algunos querían que Julián Quiñones no estuviese con la 'tri'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Julián Quiñones, figura de la Selección México.
Julián Quiñones, figura de la Selección México.
Foto: AFP

Julián Quiñones volvió a ser figura con la Selección México, al marcar gol y dar asistencia en la victoria 2-0 sobre Ecuador en la noche del martes anterior, resultado que además instaló a los 'aztecas' en los octavos de final del Mundial 2026.

El delantero oriundo de Magüí Payán, municipio del departamento de Nariño, pero nacionalizado mexicano, fue consultado en zona mixta del estadio Azteca por aquellos detractores que no lo querían ver vistiendo los colores del 'tri' en la cita orbital; de aquellas personas que se negaban a que en su selección hubiesen futbolistas naturalizados.

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Julián Quiñones, jugador de México.
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¿A cuántos goles está Julián Quiñones de ser el máximo goleador de México en los Mundiales?

Pero Quiñones con sus goles y buenos compromisos ha demostrado el por qué Javier Aguirre confió en él para estar en la Copa del Mundo 2026. El artillero, de 29 años, se mostró sin rencores.

"No hermano, yo no callo bocas. Si cuando me criticaban nunca dije nada, ahora menos voy a decir. Creo que en los momentos felices, lo que menos se piensa es en eso; lo que pienso es en disfrutar y siempre lo voy a hacer", esas fueron las palabras de Julián Quiñones a la prensa.

Julián Quiñones, jugador de México.
Julián Quiñones, jugador de México.
AFP.

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De otro lado, el artillero del combinado mexicano rechazó que los futbolistas ecuatorianos sean mejores por jugar en Europa, tal como lo evidenció la derrota a manos de los 'aztecas' en los dieciseisavos.

"Aunque algunos no estemos en Europa, eso no quiere decir que no trabajemos al máximo; eso no quita que sea mejor que cualquier jugador de nosotros", declaró Quiñones.

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La generación dorada de Ecuador se despidió del Mundial aún contando con Moisés Caicedo, volante del Chelsea de Inglaterra, o Willian Pacho, defensa central del PSG francés, con el que ha ganado dos veces la Liga de Campeones.

Piero Hincapié, del Arsenal de Inglaterra, salió expulsado en los últimos instantes del partido.

Quiñones juega en el Al Qadsiah, de Arabia Saudita, y ha marcado dos goles en el Mundial 2026, incluido el primero del torneo ante Sudáfrica.

"No queríamos decepcionar a nuestra familia, nuestra afición, a todos los mexicanos que siempre nos han apoyado y hoy (martes) salimos a jugarnos la vida", complementó.

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México, que mantiene paso perfecto en este Mundial, se medirá en los octavos de final, en el estadio Azteca, al ganador del duelo entre Inglaterra y RD Congo.

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