Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Inter y Milan recibieron noticia sobre el estadio Giuseppe Meazza; fue vendido por millonaria suma

Inter y Milan recibieron noticia sobre el estadio Giuseppe Meazza; fue vendido por millonaria suma

Este martes, el Ayuntamiento de la ciudad de Milán anunció que el estadio donde juegan los dos equipos más importantes de la ciudad tendrá nuevos propietarios. ¡Entérese de todos los detalles!

Por: EFE
Actualizado: 30 de sept, 2025
Comparta en:
Estadio Giuseppe Meazza, también conocido como San Siro, donde juegan Inter y Milan
Estadio Giuseppe Meazza, también conocido como San Siro, donde juegan Inter y Milan
Foto: Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad