Las razones por las que James Rodríguez puede brillar con nuevo técnico de León

León comienza una nueva era bajo el mando de Ignacio Ambriz, quien tendrá la misión desde el banco técnico de enderezar las riendas de las 'fieras' en el Apertura MX. El timonel mexicano, de 60 años, no tiene mucho tiempo de espera, las tareas son inmediatas, pero quiere impregnar su estilo de juego pronto, y bajo bajo esa premisa, uno de los beneficiados es James Rodríguez.

Desde México analizaron a Ambriz y de cómo su arribo al club del estado de Guanajuato podría darle otro aire al '10', las razones por las que el volante cucuteño puede brillar más con su talento. Rodríguez Rubio volvería a la posición en la que mejor se le da, de enganche; se movería con libertad total en el campo de juego.

"Va estar muy contento. En cuanto empiece a ver dos o tres entrenamientos va a ser James porque es un tipo que le gusta el contacto con la pelota, movilidad y todo eso. Ahora ya no va a depender sólo de él porque va a tener mucho más gente a su alrededor que se le va a mover, que le va a producir espacios y le va a quitar ojos de encima; que por sobre todas las cosas va a jugar en la posición que yo creo que es donde James se siente mejor, que es de enganche, pero con la libertad total de moverse donde quiera dentro de la cancha", esas fueron las palabras del periodista, Fernando Navarro en uno de los programas de 'Fox Sports' México.

James Rodríguez (al fondo) en una de las prácticas del León. X de @clubleonfc

A continuación, Navarro precisó que "y eso 'Nacho' estoy seguro que ya lo sabe y lo va a tomar como un arma más, y al momento en que James se salga de ahí, alguien tiene que ocupar esa posición, y empezar hacer toda esa desorganización que parece ver a va cada quien pero está trabajado, es algo que se trabaja en la semana, si es difícil de llegar de aceitar pero una vez que se hace es difícil de marcar".

