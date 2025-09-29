"Luis Díaz encajaba en Barcelona, pero Liverpool se puso bastante duro desde el inicio"

Luis Díaz sigue siendo tema de conversación en Barcelona. A pesar de que ya está en el Bayern Múnich, donde acumula 700 minutos en ocho partidos y ha marcado cuatro goles y dado tres asistencias, desde el equipo 'culé' se lamentan no haberlo podido fichar. Y es que Deco, el director deportivo de la institución, se pronunció al respecto y reveló algunos detalles.

"No es tema de Plan A o B. Tenemos la suerte de que el míster es una persona de fútbol, inteligente, con mucha experiencia, la relación siempre ha sido clara desde el principio. Él nunca exigió ni pidió y no ha cambiado ni ganando lo que ha ganado. Lo que dijimos tanto él como yo siempre es que no queríamos perder jugadores importantes", afirmó de entrada.

Pero no fue lo único que contó en una extensa entrevista con 'Mundo Deportivo'. "Teníamos claro lo que podíamos dejar salir y lo que no. Y si podíamos mejorar en puntos que podíamos mejorar. Al ver la plantilla de la temporada pasada nos faltaba algo ahí. Creíamos que ese rol lo haría Ansu Fati", añadió, antes ahondar en el caso del atacante guajiro, de 28 años.

"Empezó bien la pretemporada, pero luego no le salieron las cosas y también tuvo lesiones que le complicaron mucho. Podía jugar de banda izquierda y de ‘9’ dando esas soluciones, pero nos faltó este perfil en la plantilla. Luis Díaz encajaba en esto, Marcus Rashford encajaba y luego es un tema de negociación", expresó Anderson Luis de Souza, conocido como 'Deco'.

Publicidad

"Al otro lado hay un club y son de un nivel muy alto, hablas de Liverpool y Manchester United. Con Luis Díaz, Liverpool, desde el primer momento, se puso duro con no querer venderlo y así es más complicado, como si nos vienen a nosotros y no queremos poner a un jugador en el mercado. Lo de Luis se acabó viendo que sería imposible", continuó el director deportivo.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, dio una asistencia en la victoria sobre Werder Bremen Getty Images

Y también dio detalles de Rashford, quien, al final, sí llegó a Barcelona. "Lo de él, al principio, también estaba complicado, pero se fue facilitando un poco más porque el United estaba más abierto a una cesión y eso nos daba margen. Después llegó lo de Nico Williams, que no era el perfil que buscábamos. Aparece por el medio y después pasa lo que ha pasado", dijo.

Publicidad

"Fueron cosas del mercado, pero no es que haya un plan A, B o C. Para nosotros, cada uno es un jugador distinto y tiene cosas distintas, unas mejores que otras. Queríamos un perfil que pudiera jugar por banda izquierda. En el caso de Marcus Rashford también puede jugar por la derecha y aún nos da más soluciones", analizó sobre el delantero inglés, de 27 años.

Por último, Deco concluyó que "Luis Díaz incluso puede jugar de mediapunta, detrás del delantero. Nico te da banda. Cuando analizamos los jugadores sabemos qué pueden aportar. A partir de ahí las negociaciones te llevarán a conseguir lo que buscas o no, pero el perfil estaba definido".