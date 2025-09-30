Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY Luis Díaz con Bayern Múnich por la Champions League vs. Pafos FC

A qué hora juega HOY Luis Díaz con Bayern Múnich por la Champions League vs. Pafos FC

HOY Luis Díaz y Bayern Múnich tienen una nueva salida en la Champions League visitando al Pafos FC. ¡Prográmese y no se pierda este compromiso!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2025
Comparta en:
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich.
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad