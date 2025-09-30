Nuevo reto para Luis Díaz y el Bayern Múnich. En esta ocasión será a nivel de Europa al enfrentar la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League visitando al Pafos FC, este martes 30 de septiembre.

Los 'bávaros' marchan invictos en la Bundesliga y ese buen momento en el campeonato local lo quieren trasladar en el 'viejo continente' ante un rival chipriota que supo sacar un empate en la primera jornada contra el Olympiacos.

Por su parte, Bayern Múnich se impuso 3-1 al Chelsea en el Allianz Arena con una gran actuación de Harry Kane, quien se reportó con doblete.

Luis Díaz, delantero colombiano, en un partido del Bayern Múnich por la Bundesliga Getty Images

Opiniones de los protagonistas

Vincent Kompany, director técnico del cuadro muniqués, se refirió en rueda de prensa previa a su rival de este martes, Pafos, y dejó claro la intención de los tres puntos.

Publicidad

"Nunca he llegado a un partido con la intención de marcar cuatro o cinco goles, no. Queremos ganar aquí, aunque solo sea por 1-0; eso sigue siendo una victoria", dijo de entrada el timonel belga.

A continuación, Kompany precisó que su intención con tantos partidos que se vienen en el calendario es tratar de mantener un equilibrio en la plantilla.

Publicidad

"Tenemos tres partidos en nueve días, y dar descanso no significa que tengamos que dejar a un jugador fuera por completo. Casi todos nuestros jugadores han sido sustituidos al menos una vez en las últimas semanas, así que no es tan necesario como en otras fases de la temporada. Pero sí miramos el calendario y vemos la intensidad tras el parón internacional, tendremos que rotar. Ahora también se trata de demostrar lo buenos que son los jugadores cuando tengan la oportunidad; es una competencia sana. Esperemos tener un poco más de claridad en marzo y abril, cuando llegue el momento de jugar por los títulos", agregó.

A qué hora juega HOY Luis Díaz con Bayern Múnich por la Champions League vs. Pafos FC

En ese orden de ideas, el compromiso será HOY martes 30 de septiembre a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, y se podrá ver EN VIVO por la señal de ESPN y vía ONLINE a través de la plataforma de Disney+ Premium.

Igualmente, en este portal encontrará un minuto a minuto del juego, las jugadas virales, golazos y asistencias de Luis Díaz, la crónica y las reacciones de los protagonistas.