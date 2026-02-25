Tolima, atento: si vence a Táchira, ya tiene rival en la tercera fase de la Copa Libertadores

El O'Higgins chileno avanzó este jueves a la tercera fase previa de la Copa Libertadores al imponerse por 4-3 en los penaltis al Bahía brasileño tras haber caído por 2-1 en el tiempo reglamentario en el partido de vuelta.

El conjunto brasileño llegó a tocar la clasificación tras abrir una ventaja de 2-0 en el primer tiempo con un doblete del atacante Willian José, incluyendo una anotación con menos de un minuto de partido, pero el tanto de Arnaldo Castillo en el segundo tiempo dejó el marcador 2-1, y obligó a definir la clasificación en los penaltis.

O'Higgins se había impuesto por 1-0 en el partido de ida la semana pasada.

El héroe de la clasificación fue el portero ecuatoriano Omar Carabalí, que, tras haber atajado un penalti en el tiempo reglamentario, les frenó los disparados a Dell y Éverton Ribeiro en la definición de penaltis.



Por el O'Higgins anotaron sus penaltis Francisco González, Luis Pavez, Thiago Vecino y Miguel Brizuela, y solo falló Arnaldo Castillo. Por el Bahía confirmaron sus disparos Everaldo, Luciano Juba y Rodrigo Nestor.

Publicidad

Tras la heroica clasificación, el equipo comandado por el técnico argentino Lucas Bovaglio tendrá que medirse en la próxima fase de la Libertadores al vencedor del duelo entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira.

Bahía necesitó de solo 20 segundos para abrir el marcador luego de que, tras una jugada iniciada por Everton Ribeiro y una perfecta asistencia desde la derecha de Ademir, Willian José venciera sin dificultades a Carabalí dentro de la pequeña área.

Publicidad

Los locales aprovecharon la tempranera ventaja para asumir el control del partido en el primer tiempo y salir al ataque en busca de un segundo gol que les garantizara la clasificación.

O'Higgins, que se limitó a defenderse, tan solo tuvo su primera oportunidad en el minuto 18 con un disparo de Francisco González en la entrada del área que pasó próximo a la portería de Ronaldo.

Erick Pulga llegó a anotar un gol de cabeza en el minuto 39 tras una asistencia de Caio Alexandre, pero el tanto fue anulado por fuera de lugar, decisión confirmada por el VAR.

Pero Erick Pulga siguió insistiendo hasta que en el minuto 42 fue derribado dentro del área por Faúndez y ganó un penalti para Bahía.

Publicidad

Carabalí consiguió defender el penalti cobrado por Willian José, pero le dejó el balón en los pies al delantero, que no falló en el segundo disparo y abrió una ventaja de dos goles para los brasileños antes del descanso.

O'Higgins volvió dispuesto a disminuir el marcador en el segundo tiempo y, tras asumir el control, consiguió descontar en el minuto 54 con un zurdazo de Arnaldo Castillo tras asistencia de Martín Sarrafiore.

Publicidad

Este último tuvo en los siguientes minutos dos oportunidades de empatar que terminó desperdiciando.

En la segunda mitad, los dos rivales se relevaron en el ataque y en las jugadas peligrosas, pero no consiguieron evitar que la clasificación fuese definida en los penaltis, en los que los chilenos fueron más efectivos.