Polémica en Santa Fe vs. Nacional; todo por gol anulado a Ómar Fernández Frasica

Independiente Santa Fe anotó el segundo gol contra Nacional por medio de Ómar Fernández Frasica, sin embargo, no contó en el marcador porque se decretó una falta previa de Hugo Rodallega sobre César Haydar, defensa de los visitantes. La decisión desató la furia y protestas entre jugadores y banquillo de los 'leones', en contra del árbitro Diego Ulloa.

Además de eso, desde las tribunas bajaron rechiflas e improperios por la decisión tomada, como quiera que según se observó, el contacto del experimentado atacante en contra del zaguero central resultó ser mínimo.

A los 87 minutos, Santa Fe envió un balón al área, Rodallega lucha por la posición con Hayder, quien cae sobre el gramado de El Campín. Simón García intentó despejar de cabeza y en el rebote Frasica no perdonó.

Tras la anulación de dicha acción, desde el banquillo de los santafereños vinieron los alegatos e incluso se presentó la expulsión de uno de los miembros del cuerpo técnico.



Publicidad

Ahí no se presentó el llamado del VAR al juez central del compromiso, hecho que hizo aún más evidente el malestar de todos en Santa Fe.