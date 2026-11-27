El entrenador del Palmeiras, Abel Ferreira, dijo que se centró en preparar el "lado emocional" de sus futbolistas para enfrentar a un "intenso" Estudiantes de La Plata el sábado en la final de la Copa Libertadores 2026.

En el mítico estadio Centenario de Montevideo, el laureado entrenador portugués intentará convertirse en tricampeón del torneo continental, tras coronarse con el Verdão en las finales de 2020 y 2021.

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El equipo de Sao Paulo vuelve a la final un año después de caer ante Flamengo en Lima.

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"En estos momentos finales lo que más se puede trabajar, por encima de todo, es el lado emocional (...) porque sabemos lo que está en juego, hay un trofeo muy grande", dijo el timonel el viernes en conferencia de prensa en la capital uruguaya.



Tenemos claro "el valor de nuestro rival", lo importante en las horas previas es "que nuestros jugadores recuerden por qué eligieron ser futbolistas", agregó.

Palmeiras llega al juego por el título casi una semana después de perder la corona de la liga brasileña, ganada de nuevo por Flamengo, su gran rival de los últimos años.

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El sábado "tendremos un partido extremadamente difícil, contra un equipo intenso, competitivo, que ataca muy bien la profundidad", analizó el DT, de 47 años.

Jhon Arias, delantero colombiano de Palmeiras, se prepara para la final de la Copa Libertadores 2026 Getty Images

Confiado en las cualidades y lo "flexible" de su equipo, el entrenador confesó que para imponerse en la final los suyos deberán jugar mejor que en la definición del año pasado contra Flamengo. Pero avisó: "estamos preparados".

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Tenemos que hacer "un juego inteligente" que permita al Palmeiras imponer su estilo de juego cuando tenga la pelota, pero también cuando la pierda, resumió el orientador.

Ferreira reconoció que antes de su desembarco en Brasil, hace seis años en Palmeiras, seguía a River Plate y Boca Juniors en la Libertadores.

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Sin embargo, descartó una eventual llegada a algún banquillo del fútbol argentino.

Tras entrenar a los paulistas, "Sudamérica ya es suficiente", aseguró el portugués, que tiene contrato con Palmeiras hasta diciembre de 2027.