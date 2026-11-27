Estudiantes de La Plata afrontará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras desde la ilusión y no desde la presión, aseguró este viernes el entrenador Alexander Medina, convencido de que sus jugadores encararán la definición continental como una "hermosa responsabilidad".

Mientras el Verdão busca prolongar una etapa de protagonismo que lo ha llevado a cuatro finales de Libertadores desde 2020, con consagraciones ese año y en 2021, el Pincha intentará reafirmar una tradición construida durante décadas y ampliada por última vez con la corona de 2009.

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"Presión en este tipo de partidos no hay. Es una satisfacción y un orgullo estar acá", afirmó el técnico uruguayo en la víspera del encuentro que se disputará en el estadio Centenario de Montevideo.

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Medina consideró que el desafío pasa más por la convicción que por el peso del contexto. "Cuando uno quiere conseguir algo importante, hay que creer", sostuvo.



"Llegar a una final de Libertadores no se da todos los días, y menos cuando en los últimos años ha sido dominada por equipos brasileños", agregó el entrenador.

El uruguayo remarcó además que la competición ocupa un lugar especial dentro de la identidad de la institución, que atesora cuatro títulos continentales.

Miguel Monsalve y Edwuin Cetré, jugadores colombianos de Estudiantes de La Plata, tras clasificar a la final de Copa Libertadores Getty Images

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"La Copa Libertadores para Estudiantes es sinónimo de algo especial y es una de las prioridades históricas" del club", afirmó.

"Ganar la Copa Libertadores para los jugadores y para el entrenador es gloria eterna, lo máximo a lo que aspira un equipo sudamericano", destacó el técnico de 48 años, que asumió en febrero el desafío de conducir al conjunto platense.

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Al menos 35.000 hinchas del León, de acuerdo con datos del club, acompañarán al equipo en el Centenario y estarán arribando en su gran mayoría en la mañana del sábado por vía terrestre.

"Todas las muestras de aliento de nuestros hinchas son combustible puro para nosotros, confío en el equipo y en el aliento de nuestra gente", sostuvo Medina.