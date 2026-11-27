Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, sentenció que no quiere hablar del mercado de fichajes invernal porque no quiere "a nadie, para entrar ni para salir", en la rueda de prensa previa a la visita del Alavés al Santiago Bernabéu para la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports (Primera división española).

"Esta es la fuerza de la plantilla, que no tiene un único jugador que yo pueda decir: 'No me gusta, vamos a abrir la puerta a enero'. Yo digo ya: no quiero a nadie, para entrar ni para salir. Puerta cerrada, en el 'saloon', 'Far West', cerrada por los dos lados. No quiero noticias de mercado porque no quiero nada", añadió.

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Destacó la dificultad del encuentro contra el Alavés: "Me gusta mucho el trabajo que Quique [Sánchez Flores] está haciendo, lo que ha hecho es muy importante, lo que está haciendo este año, esa tranquilidad en la clasificación, con una identidad muy clara, nos espera otro partido... Otro partido en casa, tenemos la necesidad y el objetivo de ganarlo, lo de 'Champions' por llegar a los 15 [puntos], lo del campeonato [LaLiga] porque cada punto que no se gana son puntos que se pierden y pueden ser decisivos. Hay que intentar sacar los tres puntos".

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De hecho, priorizó el encuentro de este sábado sobre la todavía remota posibilidad de pelear por ganar la Liga de Campeones. "Me hace ilusión ganar al Alavés, me gusta mucho Quique [Sánchez Flores], tengo mucho aprecio por él, pero me gustaría ganar mañana. 'Champions', es muy pronto, no sabemos cómo van a llegar los equipos al momento clave, que es cuando inicia el 'knock out'. Lo único que quiero es no jugar 'play off', tenemos tanta acumulación de partidos, después con la Supercopa, más la Copa del Rey...", comenzó.



"Esa es mi única satisfacción, estamos cerca, tres o cuatro puntos y no lo jugamos, eso es lo importante. La 'Champions' es una competición de detalles, mírate el detalle del Bayern Múnich, que pierde a Harry Kane, mira al PSG, que pierde a Kvaratskhelia y Doué, la acumulación de tarjetas, muchos factores que estamos muy lejos. Hay gente que dice que somos candidatos, el superordenador... Poco a poco", terminó.

También cargó con la responsabilidad de los encuentros en los que el equipo no ha empezado bien la primera mitad: "Responsabilidad mía, obviamente, pero hemos empezado algunos partidos muy bien, los hemos acabado en el primer tiempo, Santander, Valencia, Sevilla, Málaga, acabados en media hora. Y hemos empezado partidos muy bien, como Elche, y después casi perdemos los puntos al final. Es un proceso, esa perfección de empezar bien y terminar bien".

Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, en medio de un partido de la Champions League AFP

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"Son cinco meses que estamos aquí, como estamos bien parece que estamos juntos dos o tres años. Nos falta esta consistencia de empezar y terminar bien. He preguntado a un par de jugadores el porqué para intentar entender y poder ayudar, me han dicho: 'Si empezamos bien, te aburres en el banquillo sin hacer nada, si empezamos mal te creamos adrenalina, alegría, tienes que hacer alguna cosa'", bromeó.