Tras conquistar la Tabla Anual y la Copa Sudamericana, Boca Juniors quiere asegurarse el título del torneo Clausura de Argentina. Pero más allá de Gimnasia La Plata, su rival en cuartos de final el domingo, lucha contra el "cansancio mental".

El equipo que comanda Rodolfo "Vasco" Arruabarrena quiere vencerlo todo en lo que resta de año. Ya se embolsó dos coronas en menos de dos semanas y tiene la opción de asegurarse tres más para cerrar su mejor temporada en décadas.

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El Xeneize, que con el triunfo en la Sudamericana sepultó una sequía internacional de 18 años, espera seguir con su marcha imperial cuando reciba a Gimnasia La Plata en Buenos Aires en el cruce único por el boleto a la semifinal.

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Su adversario en La Bombonera es de cuidado: no pierde desde el 22 de agosto. A partir de entonces encadena una invencibilidad de once partidos, incluidas cinco victorias seguidas. La última, en octavos ante Newell's (4-2).



Pero a la buena racha del cuadro platense se suma otra amenaza, reconocida por el propio Arruabarrena: el desgaste psicológico por la correría del club auriazul en los últimos tiempos.

"Me preocupa el cansancio mental, el volver a concentrar. Mucha rutina que hace cinco meses que la venimos teniendo, pero también con la sensación de que podemos pelear otro título, lo que nos da confianza", dijo el Vasco, tras eliminar en octavos a Independiente Rivadavia (2-0).

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Con la victoria del miércoles sobre Independiente Rivadavia, el equipo azul y oro alcanzó su octavo triunfo consecutivo en todas las competencias. Además, arrastra una formidable serie con apenas una caída en sus últimos 26 encuentros.

Álvaro Montero y Sebastián Villa, colombianos de Boca Juniors. Boca Juniors.

En los recientes partidos, incluido el rotundo éxito sobre Atlético Mineiro (2-0) en el duelo por la Sudamericana en Barranquilla, Boca se mostró como un equipo consolidado, solvente, seguro en su juego y con la confianza por las nubes.

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Pero a sus rivales y a su propio desgaste físico y mental, el Xeneize debe sumar un calendario muy apretado.

Apenas tres días después de jugar contra el Lobo de La Plata, el cuadro boquense buscará el título de la Copa Argentina contra Platense el miércoles 2 de diciembre en Santiago del Estero (norte).

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En caso de salir airoso del duelo contra Gimnasia, el 5 de diciembre debería disputar la semifinal del Clausura.

Si avanza, la hipotética final tendría lugar el 12 del mismo mes. Y, si se consagra campeón, tendrá acción el domingo 19, cuando pugnará con Belgrano de Córdoba, monarca del torneo Apertura, por el Trofeo de Campeones.

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"Buscaremos el momento justo para rotar (la nómina). Hablaremos con la parte médica, veremos diferentes situaciones, pero tengo un banco de suplentes en el que confío. Demostramos que podemos jugar cada tres o cuatro días", dijo Arruabarrena.