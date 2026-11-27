El Real Madrid recibe al Alavés en su tercer partido en casa en apenas ocho días, con intención de anotarse su undécima victoria consecutiva, y enfrente tendrá a un conjunto babazorro que llega tras imponerse en sus dos últimos encuentros, pero que en LaLiga no ha ganado lejos de Vitoria.

Así llegan la 'casa blanca'

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El equipo 'blanco' ha sumado los tres puntos en los últimos nueve enfrentamientos entre estas dos escuadras. El Alavés no se impone al conjunto de la capital de España desde noviembre de 2020, cuando los goles de Lucas Pérez y Joselu le dieron el triunfo (1-2) al equipo entrenado entonces por Pablo Machín.

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Los de José Mourinho disputaron este martes la quinta jornada de la Champions League, en la que se impusieron por 5-1 al PSV Eindhoven para quedarse en solitario en el liderato de la máxima competición europea, tras el empate del PSG, y para prolongar su racha de triunfos, que ya está en 10, un dato que el Real Madrid no alcanzaba desde hacía cinco años.



Después de contar con tres días para recuperar y trabajar en el enfrentamiento contra el conjunto vitoriano, Mourinho reconoció que no van "a tener ningún tipo de problema con los jugadores que han jugado el último partido". Los que no estarán son los lesionados Endrick, Asencio y Rodrygo, ni tampoco Trent, que no entrenó este viernes por enfermedad.

Real Madrid, de la mano de Bellingham, Valverde y Mbappé, venció a PSV en Champions League AFP

El técnico portugués efectuó seis cambios en su once inicial entre el partido del Celta, el pasado sábado, y el del PSV. Algunas rotaciones no se repetirán. En la delantera, Mourinho optó por dar a Güler la mediapunta para hacer hueco a Diomande y Vinícius en las alas y a Mbappé en punta, pero reconoció en rueda de prensa que habían "sentido" jugar sin Bellingham, por lo que volverá al once.

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El pivote de Champions estuvo formado por Bernardo Silva y Tchouaméni, pero funcionó mejor cuando se marchó el francés y Güler retrasó su posición, aun sacrificando el equilibrio. En defensa, los cuatro centrales jugaron 45 minutos cada uno, y los elegidos para el lateral, si se respeta el orden de rotación, deberían ser Carreras y Dumfries.

El presente de los albiazules

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Por su parte, el Alavés intentará prolongar las buenas sensaciones del duelo ante el Deportivo (3-1) de la pasada jornada, donde, después de ocho jornadas, volvieron a mostrar el juego del comienzo de curso que les llevó a ocupar incluso la segunda plaza.

La presión y la variedad de recursos ofensivos del equipo de Quique Sánchez Flores es una de las mejores armas de un plantel que está cómodo en mitad de la tabla. El trabajo defensivo de los babazorros, además, se traduce en las intercepciones de balón. El Alavés es el mejor de la liga en este aspecto.

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En cambio, cuando sale de Mendizorroza, el conjunto alavesista baja sus prestaciones. Los vitorianos no han ganado como visitante en LaLiga en este curso: suman tres empates y tres derrotas, con 4 goles a favor y 11 en contra.

Para enfrentarse al Madrid, Sánchez Flores no podrá contar con Carlos Protesoni y Hugo Novoa por lesión. Se unen a las bajas de larga duración de Facundo Garcés y Mikel Rodríguez.

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Podría ser la primera vez que el delantero Mariano Díaz juegue en el estadio Santiago Bernabéu como visitante desde que abandonó el Real Madrid. La temporada pasada estuvo en la convocatoria, pero se quedó en el banquillo. Todo apunta a que el hispano-dominicano comenzará de nuevo como suplente y serán Lucas Boyé y Toni Martínez las puntas de lanza.

Alineaciones probables:

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Real Madrid: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konaté, Carreras; Bernardo, Camavinga; Diomande, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Jonny, Abde Rebbach; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Denis Suárez; Lucas Boyé y Toni Martínez.

Jugadores del Real Madrid en un entrenamiento. Foto: AFP

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Real Madrid vs. Alavés: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por Liga de España: