Juan Fernando Quintero y la jugada de gol fallada frente a Huracán; "me quedó muy cerca"

Por la tercera fecha del grupo C de la Copa Sudamericana, América de Cali consiguió un valioso empate sin goles en condición de visitante ante Huracán, en el estadio Tomás Adolfo Ducó . El conjunto argentino sigue liderando la zona con siete puntos, mientras que los dirigidos por Jorge ‘Polilla’ Da Silva se mantienen al acecho con cinco unidades.

En líneas generales, el encuentro fue parejo. América salió con ímpetu en los primeros minutos, presionando alto y generando peligro sobre la portería defendida por Hernán Galíndez, quien fue clave para mantener su arco en cero.

Juan Fernando Quintero habló sobre la opción de gol que desperdició

Juan Fernando Quintero, durante el partido contra Huracán por Copa Sudamericana AFP

La opción más clara del compromiso llegó a los 31 minutos, cuando Juan Fernando Quintero estuvo cerca de abrir el marcador. El zurdo sacó un potente remate que se estrelló en el travesaño, ahogando el grito de gol para los 'Diablos Rojos'.

Tras el partido, ‘Juanfer’ se refirió a esa jugada en declaraciones a 'ESPN': “El partido fue abierto para los dos, un bonito espectáculo, típico de copa: muy intenso. Si no se puede ganar, este punto sirve y se puede redondear en el próximo partido. Sobre la jugada del palo, simplemente abrí el pie, sentí que me quedó muy cerca, intenté hacerlo y pegó en el palo. A veces entra, a veces no. Hace parte del fútbol".

El volante también habló de su momento actual con el equipo vallecaucano, mostrándose contento por la actualidad del 'escarlata': “Estoy muy contento en América de Cali, feliz. Hoy competimos a alto nivel, que es a lo que vine. Siempre hay nuevos retos y estoy disfrutando mucho. Felicito a mis compañeros porque hemos jugado dos partidos por fuera y hemos demostrado jerarquía y personalidad ante grandes rivales".

Además de Quintero, otros jugadores del plantel destacaron el esfuerzo del equipo. Rafael Carrascal también fue otro de los que tomó la palabra y fue contundente tras la igualdad contra Huracán: “Siempre buscaron al nueve, es su estilo. Son muy intensos en la mitad. Tuvimos una opción clara que no concretamos, pero nos vamos contentos con el punto. Hay cosas por corregir, y lo trabajaremos con el profe".

Por su parte, Jorge Soto agregó: “Nos tocó luchar, correr. Cuando pudimos, jugamos. Es un punto valioso. Vimos a un América muy concentrado, con el objetivo claro. Sabemos que aún no somos el América que queremos mostrar, pero vamos por buen camino".

¿Cuándo volverá a jugar América de Cali?

Por la fecha 16 de la Liga BetPlay l-2025, los dirigidos por Jorge 'Polilla' da Silva recibirán la visita en el Pascual Guerrero del Deportivo Cali. El duelo está programado para el domingo 27, a partir de las 6:20 p. m. (hora colombiana).