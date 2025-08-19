Más videos del caos en hotel de Once Caldas en Argentina; hinchas rodearon a Dayro Moreno

Once Caldas enfrentará a Huracán este martes 19 de agosto en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero antes de que ruede el balón en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en Buenos Aires, el plantel del 'blanco-blanco' y sus hinchas vivieron tensos momentos, y con el paso de las horas, se han ido conociendo más videos de lo sucedido. Incluso, algunos de los fanáticos del cuadro colombiano 'arroparon' a Dayro Moreno.

Así fue como en medio de un banderazo por parte de los simpatizantes de la escuadra manizaleña a las afueras del hotel de concentración, éstos terminaron siendo maltratados y agredidos por la Policía argentina. Caos, instantes de incertidumbre y más pasaron los hinchas del Once Caldas; y todo esto quedó captados en cortos clip que de inmediato se hicieron virales en las redes sociales.

"Copa Sudamericana: Policía argentina agrede a jugadores e hinchas del Once Caldas durante banderazo en Buenos Aires", se leyó en la cuenta en X de 'Comunicación Digital TV'. El mismo posteo fue acompañado de una serie de videos en donde claramente se apreciaron los momentos en que varios de los fanáticos del club colombiano eran empujados por los miembros policiales, mientras otros rodearon a Dayro Moreno, uno de las figuras del club, que salió para compartir con éstos, pero también terminó en medio del caos.

Lo que debía ser una fiesta en apoyo a su club para este importante encuentro de la Copa Sudamericana frente al 'globo', terminó en miedo y desasosiego para muchos de los hinchas del Once Caldas, que confían en que su equipo siga en carrera.

¿A qué hora es HOY Huracán vs. Once Caldas por la Copa Sudamericana?

Este partido por la vuelta de los octavos de final está pactado a iniciar a las 5:00 de la tarde, en horario de Colombia, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. El Once Caldas, que tiene como gran referente en ataque a Dayro Moreno, se impone en la serie por marcador de 0-1, misma que esperan extender para avanzar a la siguiente fase del certamen de la Conmebol.