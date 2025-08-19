Sadio Mané dejó con problemas a Cristiano Ronaldo y Al Nassr; salió expulsado en Supercopa de Arabia

En el estadio Hong Kong se enfrentaron por la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo y el Al Ittihad de Karim Benzema. Ambos equipos pusieron sobre la cancha lo mejor de su nómina disponible en pro de dar el paso a la gran final. El partido comenzó con un gol tempranero de Sadio Mané para los amarillos de Riad, pero seis minutos después, se igualó gracias a una anotación de Steven Bergwijn.

Pero llegados los 25 minutos de juego se produjo un choque peligroso, y Sadio Mané fue a luchar por el balón con un defensa y el arquero del Al Ittihad, Hamed Al-Shanqiti, pero no midió bien la acción y terminó pisándolo a este último a la altura del estómago. El árbitro del encuentro fue llamado al VAR y decidió expulsar al exatacante del Bayern Múnich.

Vea la expulsión de Sadio Mané HOY en Al Nassr vs. Al Ittihad, por Supercopa de Arabia Saudita:

