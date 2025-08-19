Debate abierto en Fenerbahçe con Jhon Durán en el medio; apuntan contra Mourinho

Jhon Durán es tema de conversación en Turquía desde que estampó su firma al contrato que lo confirmó como nuevo jugador del Fenerbahçe. Ahora, el delantero colombiano ha causado debate en el país 'otomano' a raíz de lo que fue la más reciente actuación del club 'amarillo' de la ciudad de Estambul en la Superliga, un compromiso en donde no pasó del 0-0 contra Göztepe el pasado sábado.

Así fue como en los programas de opinión de dicho país no han parado de discutir lo que fue la actuación no sólo del colombiano en la cancha del Göztepe Gürsel Aksel Stadı, sino de todos los delanteros del Fenerbahçe. La conclusión que otorgaron los panelistas fue "son peores" que cuando Abdulhamid dirigió el antiguo Imperio Otomano.

"Jhon Durán recibió el balón en el área rival dos veces en el partido contra Göztepe", sostuvo el periodista Onur Tuğrul. Por esa misma postura estuvo Önder Özen, quien agregó que "el Fenerbahçe no puede contar con un delantero centro, un delantero centro no puede contar con este juego".

Jhon Durán, delantero colombiano que milita en Fenerbahçe. X oficial del Fenerbahçe.

Pero el comentario que llamó más la atención entre los panelistas fue el pronunció el periodista, Serdar Ali Çelikler, quien sostuvo que "los delanteros centrales del Fenerbahçe son peores que la soledad de Abdulhamid, hombre. ¡Honestamente!".

Todos estas certeras palabras que critican no sólo a Jhon Durán y el planteamiento que usó José Mourinho, técnico de los populares 'canarios amarillos', los compartieron en la cuenta de Pas Arası Haber en X. Todo este debate se generó en la previa de un importante partido frente a Benfica, escuadra que tiene en sus filas a otro colombiano, Richard Ríos, en la ida de los 'play-offs' de la Champions League 2025/2026.

Hay que indicar que en el partido contra Göztepe, el exjugador del Aston Villa le propinó un golpe a un rival en el rostro y muchos de los comentaristas y expertos arbitrales en Turquía pidieron la tarjeta roja para Durán; sin embargo, sólo terminó siendo amonestado en el juego.



¿Cuándo vuelve a jugar el Fenerbahçe de Jhon Durán?

Será este miércoles 20 de agosto cuando reciban en el Şükrü Saracoğlu Stadyumu al Benfica, por la ida de los 'play-offs' de la Champions League. Jhon Durán y compañía le apuestan a ingresar a la fase de grupos del máximo torneo de clubes de Europa. Se espera que el '10' sea titular en Fenerbahçe y que Richard Ríos sea de la partida en el elenco portugués.