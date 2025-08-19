Harry Kane vaticinó el montón de goles que Luis Díaz puede anotar en Bayern Múnich; lo embaló

Luis Díaz ya inauguró su casillero goleador con Bayern Múnich, y fue nada más y nada menos que en la final de la Supercopa de Alemania, certamen en el que se impusieron por marcador de 2-1 al Stuttgart y el tanto del guajiro fue el decisivo para levantar el título en el Mercedes-Benz Arena. Su primer trofeo en el elenco 'bávaro'.

Tras esta definición, el exjugador del Liverpool ha recibido toda clase de elogios por su gol, que hasta en tierras 'teutonas' describieron que era una habilidad que no le conocían, ya que fue de cabeza. Lo cierto es que Harry Kane vaticinó en las últimas horas las celebraciones que se vienen para el oriundo de Barrancas; el inglés 'embaló' a su compañero de equipo.

"Creo que se puede apreciar su capacidad en el uno contra uno por banda. Es muy preciso, muy ágil. Creo que su mayor virtud, y probablemente lo que nos va a venir genial este año, es que marca goles como los que marcó hoy (el sábado anterior", dijo de entrada el delantero en declaraciones con 'Sky Sports'.

Luis Díaz celebró gol y título con Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania. Foto oficial del Bayern Múnich

Pero ahí no pararon las gratas palabras para 'Lucho' en lo que se viene en la temporada no sólo en la Bundesliga, sino también a nivel europeo. Kane hasta se animó a dar una cifra de los goles que podría marcar Díaz Marulanda. El artillero inglés reconoció las habilidades en campo del número '14' del Bayern Múnich.

"Se mete en el área chica, hace esas carreras y tiene un gran remate. Creo que es importante, sobre todo en el fútbol moderno, que los extremos marquen, con suerte, entre 15 y 20 goles por temporada. El gol fue una gran carrera, un gran remate", sentenció el jugador de los 'bávaros'.

En dicha final en el Mercedes-Benz Arena, la figura de la Selección Colombia estuvo involucrado no sólo en el ámbito ofensivo, sino que a su vez contribuyó en lo defensivo, opacando por la banda a los delanteros del Stuttgart, ganándose las felicitaciones de los hinchas del Bayern en las tribunas por su esfuerzo en el campo de juego.



Lo que dijo Luis Díaz tras ganar la Supercopa de Alemania

"Muy feliz y contento por poder marcar ese gol tan especial y que no olvidaré. Es mi primer título y era mi primer partido oficial con la camiseta del Bayern Múnich. Fue una noche espectacular", fueron las palabras que pronunció el exJunior a la transmisión oficial.

Ahora, Luis Díaz y compañía se concentran en el inicio de la Bundesliga donde debutarán este viernes 22 de agosto contra el Leipzig, en duelo que tiene un horario de la 1:30 de la tarde de Colombia.