Harry Kane vaticinó el montón de goles que Luis Díaz puede anotar en Bayern Múnich; lo embaló

El delantero inglés alabó las cualidades técnicas de Luis Díaz, pero a su vez se animó a dar una cifra de los goles que podría marcar el guajiro en la temporada con Bayern Múnich.