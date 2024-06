Jugador de la Selección Italia se declaró adicto a los juegos de azar

"El juego devoró mi vida", reconoció en la Gazzetta dello Sport el centrocampista italiano de la Juventus Nicolo Fagioli, preseleccionado con Italia para la Eurocopa 2024, unos días después de haber cumplido su suspensión de siete meses por participar en apuestas deportivas.

"Cuando acabas el entrenamiento a las cuatro o cinco de la tarde, te encuentras frente a un vacío. Si no tienes otra cosa en la vida, este abismo te atrae, me aburría, aunque pueda parecer absurdo", declaró Fagioli en su primera entrevista tras el caso de apuestas deportivas en plataformas ilícitas que explotó en el fútbol italiano al principio de la temporada.

"El juego devoró completamente mi vida, perdí la orientación en enero de 2023, jugaba mal, me entrenaba peor, mi cabeza estaba en otra cosa", señaló el medio de 23 años.

Otro internacional italiano, Sandro Tonali (Newcastle), recibió una suspensión de ocho meses, más severa porque reconoció haber apostado en partidos de sus antiguos equipos.

"Algunos nos han descrito como monstruos. Yo solo me he hecho mal a mí mismo, nunca he amañado o he querido influir en el resultado de un partido", insistió.

Durante su suspensión de siete meses, Fagioli siguió una terapia y llenó sus días jugando a tenis y a pádel. "No he acabado ni acabaré nunca de combatir esta adicción", reconoció.

Nicolo Fagioli en juego con la Juventus Foto: AFP

Tras cumplir su sanción, Fagioli regresó a los entrenamientos con la Juventus y jugó los dos últimos partidos de la temporada.

Su inclusión en la prelista de 30 jugadores de Luciano Spalletti para defender la corona europea en Alemania fue una sorpresa para el propio futbolista.

"No me lo esperaba, pero quería. Haré todo lo posible para estar en la lista definitiva de 26 para la Eurocopa", señaló Fagioli, que solo ha disputado un partido con la Nazionale.

Spalletti tiene previsto anunciar los cuatro descartes para la Eurocopa el 6 de junio. Italia arranca el torneo en el grupo B, ante España, Croacia y Albania.