Jugador de Portugal aprovechó ausencia de Cristiano Ronaldo, para marcar golazo de tiro libre

Este domingo el golazo de la fecha fue en el partido de Portugal contra Armenia, con una ejecución espectacular de pelota quieta de Joao Neves, quien tomó la responsabilidad por ausencia de 'CR7'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de nov, 2025
Joao Neves Portugal
Joao Neves celebra golazo con Portugal contra Armenia - Foto:
AFP

