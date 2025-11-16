Jugador de Portugal aprovechó ausencia de Cristiano Ronaldo, para marcar golazo de tiro libre

Portugal se fue al descanso del partido contra Armenia ganando 5-1 en duelo de las Eliminatorias europeas al Mundial 2026, a pesar de no contar con su máxima estrella, el astro Cristiano Ronaldo, quien fue expulsado en el encuentro anterior por una agresión.

Pero el que apareció y se llevó las miradas en los 45 minutos iniciales del compromiso de este domingo fue Joao Neves con un doblete, pero en especial por la calidad de anotaciones con las que se reportó.

El primero fue al minuto 30 con un remate de primera y esquineado luego de una buena jugada colectiva de Portugal. Pero el que se llevó las miradas fue al 41' cuando ante la ausencia de Cristiano Ronaldo tomó la responsabilidad de cobrar los tiros libres y dejó el golazo de la fecha en Europa y el mundo.

Así fue el golazo de tiro libre de Joao Neves en Portugal vs Armenia, en Eliminatorias europeas:

NOSOTROS AVISAMOS, ¡TIENE UNA PEGADA EXQUISITA! ¡¡SENSACIONAL TIRO LIBRE DE JOAO NEVES PARA QUE PORTUGAL YA GOLEE 4-1 A ARMENIA!!



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/9bsWzEcA14 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2025